'Sinh viên 5 tốt' ĐH Kinh tế TP.HCM: Sống và làm việc hết mình, thành quả sẽ đến

Nam sinh Châu Thanh Tú (sinh viên năm cuối, khoa Kinh doanh quốc tế, Đại học Kinh tế TP.HCM), hiện là uỷ viên Ban Thường vụ Đoàn trường, Phó trưởng ban bọc tập - nghiên cứu khoa học - quan hệ quốc tế Đoàn trường.

Nỗ lực ngay từ đầu

Kể về quá trình rèn luyện để đạt được hai danh hiệu cấp trung ương, Tú chân thành: “Thật sự, mình không rèn luyện để đạt những danh hiệu ấy. Mình quan niệm chỉ cần sống và làm việc hết mình thì thành quả sẽ đến”.

Thanh Tú giải thích, cơ duyên có được giải thưởng này là nhờ sự động viên, hỗ trợ nhiệt tình của tập thể Ban chấp hành Đoàn - Hội UEH, đặc biệt là Ban tình nguyện - hỗ trợ sinh viên đã hướng dẫn làm hồ sơ một cách đầy chu đáo.

Châu Thanh Tú nhận kỉ niệm chương và bằng khen "Sinh viên 5 tốt" từ GS. TS Sử Đình Thành - Hiệu trưởng UEH.

Để đạt được các giải thưởng này, một sinh viên phải hội tụ đủ các tiêu chí đạo đức tốt, học tập tốt, tình nguyện tốt, thể lực tốt và hội nhập tốt. Xuất thân là một chàng trai ở vùng ngoại ô TP.HCM, trong một gia đình có truyền thống làm nông, Thanh Tú luôn dặn lòng phải nỗ lực học tập tốt để không làm cha mẹ phiền lòng.

“Ở những gia đình miền quê, thành tích học tập của con cái là điều tự hào nhất”, Thanh Tú chia sẻ.

Bởi vậy, chàng sinh viên quê ở huyện Nhà Bè này luôn nỗ lực học tập tốt ngay từ những ngày đầu đặt chân vào UEH. Vốn là cậu bạn sôi nổi, yêu thích các hoạt động Đoàn - Hội và ngoại khóa, Tú luôn là thành viên nòng cốt trong nhiều hội nhóm, câu lạc bộ và ban tổ chức các cuộc thi.

Trong suốt 4 năm học ở trường đại học, Tú tham gia xuân tình nguyện, tổ chức hàng loạt cuộc thi như Ggải thưởng đề tài môn học xuất sắc UEH 500, Gala liên hoan nghiên cứu khoa học sinh viên UEH, hội nghị Mô hình Liên Hợp Quốc - Model United Nations 2019…

Đảm nhiệm vai trò phó trưởng ban học tập - nghiên cứu khoa học - quan hệ quốc tế Đoàn trường, Thanh Tú có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Đáng chú ý, một đề tài nghiên cứu của Tú còn được công nhận tại hội thảo “The 16th International Conference on Knowledge-Based Economy & Global Management” do Trường Southern Taiwan University of Science and Technology (Đài Loan) tổ chức.

Với những thành tích học tập và hoạt động như vậy, Thanh Tú vượt qua những vòng tuyển chọn khắt khe của danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương và Giải thưởng "Sao Tháng Giêng".

“Tuy không đặt mục tiêu cho các thành tích ấy nhưng hai giải thưởng trên là niềm khích lệ lớn, như một cột mốc, một sự công nhận sau nhiều năm tháng miệt mài phấn đấu và cống hiến của mình”, Tú nói.

Chưa rời giảng đường

Kế hoạch sắp tới của Tú là tiếp tục nỗ lực phát triển hơn trong công việc và tham gia các hoạt động Đoàn - Hội. Tú hiện là nhân viên kinh doanh cho một tập đoàn về ngành năng lượng nhưng vẫn đều đặn về trường để hướng dẫn sinh viên khóa dưới trong các hoạt động của tập thể.

Kế hoạch sắp tới của Tú là tiếp tục nỗ lực phát triển hơn trong công việc và tham gia các hoạt động Đoàn - Hội.

Hiểu được những vất vả khi tham gia các phong trào sinh viên, Tú muốn đồng hành và dẫn dắt các em để vơi bớt những khó khăn. Nhớ nhất với Tú là những ngày ở lại trường tới tối mịt để bàn kế hoạch với đồng đội, tổ chức ra các cuộc thi quy mô trong khuôn khổ của trường.

Khi lần đầu tiên tổ chức Model United Nations 2019 (mô phỏng các phiên họp của Liên Hợp Quốc, nơi các bạn trẻ đóng vai những nhà lãnh đạo quốc gia để bàn luận, đưa ra giải pháp cho các vấn đề toàn cầu), Tú gặp nhiều khó khăn khi tìm nguồn sinh viên quốc tế tham dự.

Thời điểm đó, khóa học mới dành cho sinh viên quốc tế tại UEH chưa khai giảng, Tú phải liên hệ với một tổ chức phi chính phủ để mời các sinh viên quốc tế tham gia. Hôm diễn ra cuộc thi, Tú cũng phải nỗ lực rất nhiều để xóa bỏ khoảng cách giữa sinh viên quốc tế và sinh viên UEH.

Tú nhận ra, sinh viên Việt Nam vẫn còn nhiều nỗi sợ và lo lắng, kể cả sinh viên một trường năng động như UEH. Song, chỉ cần có người hướng dẫn, động viên và kế hoạch rèn luyện phù hợp, các bạn sẽ còn tiến rất xa.

Thanh Tú nhận định: “Để đạt được những danh hiệu đó, một sinh viên phải nỗ lực toàn diện. Vì vậy, đặt mục tiêu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” sẽ giúp các bạn sinh viên phát triển, bước ra khỏi vùng an toàn của mình”.