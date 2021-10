Khoảnh khắc Rolls Royce New Ghost trục cơ sở dài ghé thăm thành phố biển Tam Á xinh đẹp ở miền Nam Trung Quốc. New Ghost và New Ghost trục cơ sở dài là dòng Rolls-Royce thứ ba được trang bị kiến trúc khung hoàn toàn bằng nhôm độc đáo “Architecture of Luxury”, giúp giảm trọng lượng, cách âm tốt, tăng trải nghiệm lái êm ái và linh hoạt trong việc thiết kế các độc bản.