Siêu tàu làm tắc kênh đào Suez cuối cùng cũng được thả tự do

(VTC News) -

Ông Faz Peermohamed, đại diện cho công ty sở hữu tàu Ever Given là Shoei Kisen, cho biết công tác để giải phóng tàu Ever Given đang được chuẩn bị. Dự kiến, một sự kiện đánh dấu thỏa thuận giữa nhà sở hữu tàu và SCA sẽ được tổ chức ở Ismailia, Ai Cập, vào thứ Tư (7/7). Những người tham gia sự kiện có thể xem con tàu rời đi.

Công tác để giải phóng tàu Ever Given đang được chuẩn bị. (Ảnh: AP)

Ông Osama Rabie, chủ tịch SCA, cho biết chính quyền địa phương tại Suez sẽ nhận được một tàu kéo có sức kéo khoảng 75 tấn như một phần của thỏa thuận, các điều khoản khác vẫn chưa được công bố

Chủ tịch SCA nói thêm rằng kênh đào Suez đã đạt doanh thu 3,99 tỷ USD trong sáu tháng đầu năm 2021, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm ngoái, bất chấp sự kiện liên quan đến tàu Ever Given.

Tàu Ever Given thuộc sở hữu của công ty Nhật Bản Shoei Kisen từng bị mắc kẹt và nằm chắn ngang kênh đào Suez trong 6 ngày, làm gián đoạn tuyến đường hàng hải quan trọng ảnh hưởng đến thương mại toàn cầu. Sau khi tàu được giải cứu, cơ quan quản lý kênh đào Suez (SCA) đã giữ chân Ever Given cùng thủy thủ đoàn kể từ ngày 29/3 do nhà sở hữu chưa trả đủ tiền bồi thường.

SCA đã yêu cầu bồi thường 1,2 tỷ USD để trả chi phí giải cứu tàu, thiệt hại về uy tín của kênh đào và doanh thu bị hao hụt. Sau đó, yêu cầu được hạ xuống còn 731 triệu USD.

Hôm 4/7, tòa án tại Ai Cập đã hoãn các phiên điều trần trong vụ tranh chấp về tiền bồi thường đến ngày 11/7 để cho phép cơ quan quản lý kênh đào và chủ tàu hoàn tất việc giải quyết riêng.