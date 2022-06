'Siêu phẩm' nhà phố thương mại dần thành hình giữa trung tâm thành phố Đông Hà

(VTC News) -

Dự án được đánh giá tạo nên điểm nhấn hạ tầng cho thành phố và là tâm điểm phát triển hạ tầng cho toàn bộ khu vực.

Chọn mặt gửi vàng với uy tín của chủ đầu tư

Dự án Vincom Shophouse Royal Park được nhận định là dự án tâm điểm của Vingroup để khai phá thị trường Quảng Trị - địa điểm chiến lược có tiềm năng lớn phát triển ở cả hai lĩnh vực công nghiệp – du lịch. Tọa lạc tại vị trí vàng, ngay trái tim thành phố Đông Hà, dự án ngay lập tức nhận được sự quan tâm lớn của giới đầu tư.

Vincom Shophouse Royal Park vừa ra mắt đã làm rúng động thị trường bất động sản Quảng Trị.

Giám đốc một công ty phân phối bất động sản phía Nam cho biết, tuy dự án nằm tại khu vực Bắc Trung Bộ nhưng vẫn nhận được sự quan tâm của rất nhiều nhà đầu tư từ khu vực miền Nam và miền Bắc. “Bên cạnh tính ưu việt của mô hình shophouse, cùng thiết kế thông minh 2 trong 1, vừa thuận tiện an cư vừa tiềm năng kinh doanh, mang lại giá trị tăng trưởng kép, các nhà đầu tư còn săn đón dự án này vì uy tín của chủ đầu tư Vingroup”, vị này đánh giá.

Theo các chuyên gia bất động sản, thương hiệu Vingroup nhận được sự tín nhiệm bởi chiến lược phát triển đồng bộ, từ sự lựa chọn vị trí, đến nâng cao cơ sở hạ tầng khu vực và quy hoạch thông minh cho một không gian sống đẳng cấp.

Giới đầu tư có lẽ cũng đã quá hiểu về tiềm năng sinh lời của các dự án Vincom Shophouse. Thương hiệu này đã có mặt tại hơn 40 tỉnh thành trên khắp cả nước, mỗi căn shophouse đều được săn đón ngay từ khi ra mắt. Ngoài ra, với sự hiện diện của Vincom Shophouse, nhiều khu vực đã trở nên sầm uất, hiện đại hơn. Điều này có thể thấy được từ thành công của các dự án Vincom Shophouse tại Lạng Sơn, Hạ Long, Thanh Hoá, Quảng Bình, Quảng Ngãi …

Tiến độ đảm bảo, vận hành chuyên nghiệp

Hiện tại, Vincom Shophouse Royal Park đang được thi công thần tốc nhằm đảm bảo tiến độ, đồng thời vẫn đảm bảo các quy định khắt khe về chất lượng và an toàn dự án. Đây cũng là một trong những điểm đặc trưng làm nên tên tuổi của Vingroup.

Khi việc xây dựng hoàn thành đúng tiến độ, dự án sẽ được nhanh chóng đi vào hoạt động, các hoạt động thương mại sớm được triển khai sinh lời, diện mạo thành phố và đời sống của người dân được nâng cấp đáng kể.

Tại công trường, công tác thi công gồm san lấp mặt bằng, hạ tầng (cống, thoát nước, đường, tủ điện...) đang diễn ra khẩn trương, cụ thể: Phân khu The Park và phân khu The Central đang trong quá trình tiến hành các công việc san lấp, ép cọc đại trà, và xây dựng hạ tầng. Tại phân khu The Avenue, bê tông lót và bê tông móng shophouse đang được thi công và hoàn thiện, dự kiến đến cuối tháng 5 sẽ hoàn thiện hạ tầng.

Hình ảnh thi công thực tế dự án Vincom Shophouse Royal Park tháng 5/2022.

Được biết, trong tháng 4/2022 vừa qua, phân khu The Avenue của dự án đã chính thức mở bán và nhận được sự đón nhận tích cực của thị trường.

Đây là phân khu shophouse sầm uất và tiềm năng với việc mặt tiền nằm trên đại lộ Điện Biên Phủ, là giao lộ phồn hoa hút khách hàng tới mỗi ngày. Với thiết kế thông minh 2 trong 1 – “ở tuyệt vời, kinh doanh đắc lợi”, chủ nhân các căn shophouse có thể thuận lợi khai thác bất kỳ loại hình kinh doanh nào. Hơn thế, The Avenue còn sở hữu cụm tiện ích hiện đại đồng bộ như công viên trung tâm rộng lớn với vườn nướng BBQ, sân tập Gym ngoài trời, công viên nội khu hiện đại... cùng cảnh quan xanh, kiến tạo chuẩn sống thượng lưu chưa từng có tại Quảng Trị.

Hình ảnh tại buổi lễ mở bán phân khu Avenue – dự án Vincom shophouse Royal Park.

Theo các nhà đầu tư kỳ cựu, đây chính là thời điểm vàng để sở hữu Vincom Shophouse Royal Park - nơi không chỉ là tâm điểm sống hoàn hảo mà còn là kênh đầu tư dài hạn, an toàn, là tài sản đảm bảo qua các thế hệ, mang lại sự an tâm cho tương lai.