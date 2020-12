Siêu phẩm đình đám khép lại năm 2020 nhiều dấu ấn của nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP

(VTC News) -

Đến thời điểm này, nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP luôn từ chối lặp lại chính mình. Dù đã ở trên đỉnh cao và trở thành ca sĩ được mến mộ nhất Việt Nam, nam ca sĩ liên tục thử nghiệm với những ý tưởng mới.

MV phim ngắn đầu tiên trong sự nghiệp nghệ thuật

Được thực hiện như một bộ phim ngắn, “Chúng ta của hiện tại” mang giai điệu nhẹ nhàng cùng lời hát rất “tình” - đặc trưng của thể loại pop ballad. Lấy bối cảnh Huế lãng mạn phảng phất phong cách retro cổ điển, MV kể câu chuyện tình yêu đặc biệt và có phần gian truân của một cô gái phục vụ tiệm ăn (Hải Tú) và chàng đại ca xã hội đen điển trai (Sơn Tùng M-TP). Với kỹ thuật quay uyển chuyển và nhiều cú máy độc đáo, MV là một sản phẩm sáng tạo duyên dáng, trọn vẹn về cặp đôi trai ngầu - gái sắc.

Dù cho sức hút không thể bàn cãi với các Sky (tên đặc biệt dành cho cộng đồng người hâm mộ chàng ca sĩ) nói riêng và người yêu âm nhạc nói chung, MV lần này của Sơn Tùng hơi khó “cày” view bởi… dài tới 15 phút. Được ra mắt bằng hình thức phát trực tuyến, MV “Chúng ta của hiện tại” thu hút 1,5 triệu người theo dõi vào tối 20/12. Sau chưa đầy 5 ngày kể từ khi trình làng, MV đã thu hút 51 triệu lượt xem trên Youtube. Sức hút từ sản phẩm âm nhạc mới là bảo chứng cho ngôi vị dẫn đầu của anh trong làng giải trí khu vực.

Những cảnh phim hóm hỉnh như đoạn gọi đồ trong tiệm ăn, cảnh đèo nhau trên chiếc xe VinFast Ludo Mint To Be cá tính... nhanh chóng được bàn tán rôm rả trên mạng xã hội, một lần nữa khẳng định sức hút và tầm ảnh hưởng của nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP.

Đặc biệt, cảnh Hải Tú đèo Sơn Tùng trên chiếc Ludo màu bạc hà trên con đường ven núi ngập tràn cỏ lau được đánh giá là cảnh quay lãng mạn nhất, được các Sky mê mẩn.

Kết hợp với thương hiệu truyền cảm hứng VinFast

Xông pha ở địa hạt nghệ thuật chưa đủ, nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP tiến thêm một bước và kết hợp cùng hãng xe Việt VinFast để cho ra mắt hai phiên bản xe máy điện đặc biệt dịp cuối năm: Impes Milky Sky và Ludo Mint To Be. Với thiết kế thể thao độc đáo, Impes Milky Sky (màu kem trà sữa) và Ludo Mint To be (màu xanh bạc hà) mang đậm dấu ấn phong cách M-TP và chỉ được sản xuất với số lượng giới hạn. Mỗi chiếc xe bán ra đều mang chữ ký độc quyền của nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP, vừa xứng tầm một phương tiện di chuyển đột phá, vừa có thể là một sản phẩm sưu tập thú vị cho người có gu.

Từng xuất hiện trong MV “Có chắc yêu là đây”, dòng xe máy điện của VinFast không chỉ ghi điểm với thiết kế bắt mắt mang đậm chất Ý. Sử dụng động cơ động cơ điện cao cấp từ Bosch (Đức), pin lithium-ion của LG Chem (Hàn Quốc), Impes và Ludo được trang bị hệ thống định vị thông minh có khả năng kết nối với điện thoại. Hai phiên bản xe máy điện vượt trội hơn so với các mẫu cùng phân khúc và xe máy truyền thống bởi các tính năng chống trộm, giám sát hành trình, chuẩn chống nước IP57 và IP67. Một lần sạc đầy có thể đưa bạn đi quãng đường tới 70km. Tất cả mang lại những trải nghiệm xứng tầm cho những người trẻ sẵn sàng thay đổi, sống có trách nhiệm hơn với môi trường, ngay từ việc lựa chọn phương tiện giao thông thân thiện, thông minh.

Cú bắt tay giữa của nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP và VinFast được đánh giá xứng đáng bởi sức ảnh hưởng của hai thương hiệu này rất lớn đối với người trẻ. Bằng cách đẩy mạnh sự phát triển của những phương tiện chạy bằng điện, VinFast muốn góp phần xây dựng một Việt Nam xanh và thân thiện với môi trường hơn.

Trong khi đó, liên tục tung siêu phẩm, nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP đã không ngừng tìm những hướng đi mới để khép lại năm 2020 nhiều dấu ấn. Mối hợp tác thành công với VinFast cũng hứa hẹn mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa hai thương hiệu truyền cảm hứng này trong tương lai.