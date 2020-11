Siêu nhà phố Sun Grand City New An Thoi: Bảo bối sinh lời hiếm có Nam Phú Quốc

Vị trí độc tôn

Được mệnh danh “con đường tơ lụa” của Phú Quốc, tỉnh lộ Gate Way (tỉnh lộ 975) khang trang, hiện đại với 4 làn xe ô tô kết nối xuyên suốt những điểm du lịch nổi tiếng của đảo Ngọc như trung tâm thị trấn Dương Đông, sân bay Phú Quốc… tới Nam đảo.

Khác với trục đường Bắc Nam bám theo những khu vực vắng người, tỉnh lộ 975 xuyên qua các “đại lộ nghỉ dưỡng”, những cụm dân cư và đấu nối trực tiếp với tuyến đường Trần Hưng Đạo huyết mạch của Dương Đông. Điều này đồng nghĩa với việc toàn bộ hơn 4 triệu khách tới nghỉ dưỡng ở đảo Ngọc với sức tăng trưởng hơn 30% mỗi năm sẽ di chuyển trên con đường này trong hành trình khám phá Phú Quốc.

Vị trí đắc địa của Đại lộ Gateway đi Dương Đông

Nếu ví tỉnh lộ Gate Way (tỉnh lộ 975) là con đường tơ lụa thì đại lộ Gateway thuộc khu vực phía Nam của tỉnh lộ 975, đoạn ngang qua 50 công trình du lịch, nghỉ dưỡng, bất động sản thuộc hệ sinh thái tỷ đô của Sun Group chính là điểm giao thương thịnh vượng nhất. Bởi hiếm có địa thế nào vừa hội tụ cả lưu lượng giao thông nhộn nhịp, tính kết nối lẫn lượng khách cao cấp đến từ những khu nghĩ dưỡng hạng sang và cả một cộng đồng cư dân khu đô thị đảo đầu tiên của Phú Quốc.

Vì vậy trục đại lộ Gateway đặc biệt giàu tiềm năng kinh doanh các dịch vụ giải trí, thương mại cần mặt đường rộng, không gian thoáng đãng để quảng bá sản phẩm phục vụ cả người dân và khách du lịch như showroom ô tô, boutique thời trang xa xỉ, siêu thị điện máy, đồ gia dụng, khu vui chơi trẻ em, karaoke...

Theo đại diện chủ đầu tư Sun Group, những “siêu nhà phố” sở hữu vị trí độc tôn ở mặt đường Gateway thuộc dự án khu đô thị Sun Grand City New An Thoi đã được giới đầu tư “đặt gạch” từ rất sớm. Với tiến độ xây dựng như hiện nay, hình ảnh một dãy phố với những cửa hàng, cửa hiệu xa xỉ rực sáng bởi những biển hiệu quảng cáo thời thượng suốt ngày đêm sẽ sớm xuất hiện, trở thành điểm đến mua sắm thượng lưu mới của Nam đảo.

Thiết kế tối ưu hóa để an cư và kinh doanh sinh lời

Được mệnh danh là “siêu nhà phố”, mỗi căn Sun Grand City New An Thoi trên đại lộ Gateway sở hữu mặt tiền “khủng” lên tới 8m, diện tích sử dụng lên đến 600m2, lớn nhất trong toàn bộ khu đô thị. 44 siêu phẩm nhà phố Sun Grand City New An Thoi kiêu hãnh nổi bật như chuỗi ngọc sáng tại cửa ngõ dẫn vào hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng Nam Phú Quốc.

Các căn nhà phố cao 5 tầng là những tuyệt tác kiến trúc Địa Trung Hải sở hữu 2 mặt đường đắt giá nhất toàn khu. Khách du lịch tới Nam đảo dù di chuyển trên đại lộ New An Thoi tới cáp treo Hòn Thơm, tháp đồng hồ biểu tượng mới ở Sun Premier Village Primavera hay các công trình nghỉ dưỡng, các điểm tham quan trên đại lộ Gateway sẽ đều bị thu hút và dừng chân mua sắm, ăn uống tại dãy nhà phố thương mại rực rỡ sắc màu này. Chủ nhân của 44 siêu nhà phố trên đại lộ Gateway sẽ là những người đầu tiên thụ hưởng lợi nhuận kinh doanh từ dòng khách du lịch khổng lồ ghé thăm mỗi ngày.

Mặt tiền khủng của Sun Grand City New An Thoi

Đặc biệt, chủ nhân siêu nhà phố Sun Grand City New An Thoi vừa có thể kinh doanh tại các tầng dưới, vừa thuận tiện sinh hoạt “một bước ra phố” tại tầng trên nhờ thiết kế công năng linh hoạt. Khoảng lùi vỉa hè lên tới 6m tại cả 2 mặt phố tạo điều kiện cho gia chủ có thể kinh doanh 2 mặt hàng trên cùng một căn shophouse, hoặc cho 2 đối tác khác nhau thuê đồng thời.

Ví dụ, một căn điển hình 165m2 của đại lộ Gateway có thể kinh doanh hai ngành hàng lúc như làm văn phòng giao dịch, văn phòng du lịch (mặt 60m); làm quán cafe, nhà hàng, shop souvernir (13,5m) hoặc làm chi nhánh ngân hàng (mặt 60m), làm sảnh mini hotel, tiệm giặt là (mặt 13,5m). Vì lẽ đó, siêu nhà phố trên đại lộ Gateway vừa có giá trị thương mại cao mà vẫn phù hợp với tập quán sinh hoạt lâu đời cũng như mô hình kinh tế vừa và nhỏ không đòi hỏi mức chi phí quá đắt đỏ của người Việt.

Mức giá hoàn hảo cho khởi sự đầu tư

Với số lượng có hạn chỉ còn 44 căn, đồng thời là dự án hiếm hoi có quyền sở hữu đất lâu dài trên đảo Phú Quốc, siêu nhà phố Sun Grand City New An Thoi trở thành di sản sinh lời quý giá được truyền qua nhiều thế hệ.

Dù hội đủ 3 chức năng an cư, thương mại và nghỉ dưỡng, cùng giá trị gia tăng theo thời gian song dãy siêu nhà phố Sun Grand City New An Thoi có mức giá chỉ từ 28 triệu đồng/m2, thấp hơn nhiều so với giá BĐS gắn với du lịch, nghỉ dưỡng ở Nha Trang, Đà Nẵng.

Cùng với đó, giới đầu tư đang tranh thủ chính sách hỗ trợ tiền thuê trong 2 năm đầu trị giá 2 tỷ, hỗ trợ kinh doanh trị giá 100 triệu cùng chính sách vay vốn lên tới 70% giá trị, hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng và tặng gói dịch vụ quản lý trong 5 năm tiếp tục duy trì để nhanh chóng sở hữu những siêu phẩm nhà phố cuối cùng.

Khu đô thị Sun Grand City New An Thoi được giới đầu tư săn đón

Mới đây, Chính phủ đã hoàn thiện dự thảo trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thành phố Phú Quốc và các phường thuộc thành phố. Theo đó, An Thới sẽ trở thành 1 trong 2 phường trung tâm phát triển du lịch của đảo Ngọc với dân số 70.000 người. Khi ấy, những sản phẩm giới hạn như siêu nhà phố mặt đường có sở hữu lâu dài như Sun Grand City New An Thoi sẽ ngày một khan hiếm và không ngừng tăng giá.

Dù là tự kinh doanh thương mại, cho thuê hay đầu tư sinh lời, nhà phố trên mặt đường Gateway của khu đô thị Sun Grand City New An Thoi đều là lựa chọn hoàn hảo của các nhà đầu tư.