Siêu mẫu Võ Hoàng Yến cầu hôn bạn trai người Mỹ hơn cô 12 tuổi

(VTC News) -

Trưa 6/12, siêu mẫu Võ Hoàng Yến đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh cô và bạn trai đeo nhẫn đôi. Người đẹp cho biết cô đã chủ động cầu hôn bạn trai sau 5 năm gắn bó:

"More than 5 years together. It’s time for me to ask this question: “Will you be my husband for the rest of my life? (Hơn 5 năm ở bên nhau rồi. Đã đến lúc để em hỏi anh câu này: "Anh có đồng ý làm chồng em đến hết đời này không").

Người đẹp còn hài hước chia sẻ thêm: "Sáng nay chốt được cái đơn hời nhất 35 năm nay". Dưới bài đăng, siêu mẫu khuyến khích chị em phụ nữ: "Yêu thì mạnh dạn chốt kèo nha chị em".

Võ Hoàng Yến công khai chuyện cầu hôn bạn trai.

Chia sẻ của Võ Hoàng Yến nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người để lại bình luận chúc mừng hạnh phúc của nữ siêu mẫu.

Võ Hoàng Yến và bạn trai đã ở bên nhau hơn 5 năm. Người đẹp thường xuyên chia sẻ những câu chuyện và hình ảnh thân mật của cô với bạn trai nhưng lại luôn giấu mặt anh.

Được biết, cặp đôi quen nhau trong một lần ăn tối cùng bạn bè chung ở Mỹ. Võ Hoàng Yến cho biết, bạn trai của cô không phải đại gia mà chỉ là người làm kinh doanh có cuộc sống bình thường ở Mỹ.

Cũng theo chia sẻ của siêu mẫu, bạn trai hơn cô 12 tuổi, là người nghiêm túc, chín chắn, khiến cô nể phục. Anh luôn là người đem lại cho cô sự yên tâm vì anh thích hành động chứ không nói suông.

Võ Hoàng Yến thường xuyên chia sẻ hình ảnh giấu mặt của bạn trai.

Người đẹp tâm sự, thời gian đầu, mẹ cô không thích mối quan hệ này: "Ban đầu mẹ tôi không thích tôi yêu đương người đàn ông có rất nhiều hình xăm, lại ở Mỹ rất xa nhà. Mẹ nói bà không có cảm tình với anh vì nghĩ đây là người không đàng hoàng, con mình sẽ khổ.

Nhưng sau một lần anh về ra mắt gia đình, ba mẹ tôi từ không thích chuyển qua mê con rể luôn, anh như thôi miên gia đình tôi vậy. Chồng tôi rất biết cách lấy lòng người lớn, ở bên đây chứ anh hay tâm sự với bố tôi lắm".

Người đẹp cũng rất thân thiết với mẹ của bạn trai. Trước khi công bố chuyện cầu hôn bạn trai, Võ Hoàng Yến cũng chia sẻ quá trình sang Thái Lan trữ đông trứng.