Nhà thiết kế Hàn Quốc Kwak Hyun Joo với bộ sưu tập "Laugh of little - Nụ cười" tận dụng vải denim và vải cotton sọc kết hợp với ren để tạo ra sự nữ tính và giản dị. Bằng cách sử dụng các ký tự mèo thêu, các chi tiết in và các điểm nhấn màu sáng, NTK đem đến những thiết kế độc đáo và đầy cảm xúc.