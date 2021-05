Siêu mẫu Ngọc Quyên kể chuyện 'vỡ mộng giấc mơ Mỹ'

Mới đây, Ngọc Quyên đăng tải trên trang cá nhân dòng trạng thái thẳng thắn chia sẻ về chuyện kết hôn với chồng Việt kiều và cuộc sống sau ly hôn trên đất Mỹ.

Cô cho hay, do yêu sự tự do nên nghĩ rằng lấy chồng ở Mỹ sẽ không có chuyện "phải nghe theo và bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì". Tuy nhiên, sau khi qua Mỹ định cư, cô nhận ra nơi đây có rất nhiều luật lệ và phải tuân thủ suốt thời gian qua.

"Chia sẻ của cô gái 33 tuổi về chuyện cưới xin và đã li dị sau 5 năm sống cùng. Em đã lấy chồng khi em 26 tuổi và có bé trai 5 tuổi. Sự nghiệp giờ cũng ổn định cuộc sống thảnh thơi.

Chia sẻ cho các FA chưa lấy chồng đừng buồn. Ngày em lấy chồng là ngày cuộc đời em thay đổi hoàn toàn. Vì mình nghĩ làm gì có chuyện bạn sẽ phải nghe theo và bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì.

Tôi ung dung tự tại lâu rồi và tất nhiên điều khiến tôi hạnh phúc nhất là "freedom".

Và rồi ở tuổi 26 tôi thấy các bạn quanh tôi lấy chồng, có con tôi cũng nôn về nhà mẹ và mọi người mong tôi sớm lấy chồng. Và tất nhiên tôi cũng tìm được một nửa hoàn hảo và rồi cái gì đến nó đến.

Tôi qua Mỹ một đất nước "Land of the free". Wow nghe tới đây là sướng cái tai. Nhưng khoan nhé đâu cũng có luật của nó và với đất nước tự do thì luật nó nhiều hơn nhé các mẹ nhé. Và rồi ngày qua ngày em học nhiều hơn, em học nhiều hơn. Và rồi em hết tự do.

Càng hiểu luật em càng nề nếp hơn. Nhiều khi nói chuyện bạn bè tưởng em khùng hay làm quá. Nhưng phạm đi rồi biết với chế Mỹ. Nhưng đừng sợ nó như công thức 1 1=2 cứ thế mà theo. Rất rõ ràng và công bằng", Ngọc Quyên viết.

Nữ siêu mẫu liệt kê ra 6 yêu cầu mà cô phải chú ý làm theo. Theo đó, Ngọc Quyên không được tụ tập bạn bè quá nhiều, chồng cô thường đi cùng đến các bữa tiệc. Thứ 2 là không uống rượu bia quá chén.

Khi ra ngoài, nữ siêu mẫu cũng sửa soạn nhanh trong 10 phút, giày cao gót thay bằng giày dép bệt.

Điều quan trọng là sau khi ly dị, cô phải cùng chồng cũ nuôi con 50/50. Chồng cũ Ngọc Quyên nuôi con 1 tuần và cô nuôi 1 tuần. Đó cũng là lý do nữ siêu mẫu không thể về Việt Nam hoạt động nghệ thuật.

"Quan trọng mà giờ em phải trách nhiệm trong -13 năm nữa . Em không được đi đâu quá lâu khỏi nước Mỹ 2 tuần trong 13 năm. Vì giờ em li dị rồi ạ và em cùng chồng cũ 50/50. Không thì đừng giữ con đi hưởng tự do đi "em không làm được", nói chung do em chọn không đổ lỗi cho ai", cô viết.

Ngọc Quyên phải cùng chồng cũ chăm sóc con trai đến năm 18 tuổi.

Cuối dòng trạng thái, Ngọc Quyên bộc bạch, những sóng gió đã qua làm cô trưởng thành hơn. Cô không buồn vì chuyện cũ mà cố gắng cân bằng và xây dựng cuộc sống tốt đẹp hiện tại.

Nữ siêu mẫu cũng đưa ra lời khuyên đến những ai có "giấc mơ tự do" giống cô khi trẻ:

"Khi đã chọn bất cứ điều gì hãy nghĩ thật kỹ các FA vì tất cả nó sẽ có hệ lụy sau này rất nhiều và những giấc mơ còn dở sẽ không bao giờ thực hiện được.

Hãy ở nơi bạn thật sự hạnh phúc và có gia đình để khi gặp khó khăn còn dựa vào.

Quan trọng các FA chưa tìm ra người, hay người thân hối không quan trọng vì Việt Nam hay qua 23 không cưới là "ế" đừng nhé. Nghe lời lấy đại "Xu ráng chịu". 30-38 thì sao không quan trọng được là mình và tìm ra chính mình.

Em không cổ suý cho việc không lấy chồng, chỉ là một mình cũng có cái thú của nó, người đi cùng mình dù không lấy họ vẫn cùng mình. Khi hết duyên dù hàng ngàn tờ giấy, 100 đứa con cũng chẳng giữ được chỉ làm mệt đời nhau".