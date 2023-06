Siêu mẫu Minh Tú tiết lộ 'lời hứa tâm linh' với mẹ để được làm người mẫu

(VTC News) -

Siêu mẫu Minh Tú sinh năm 1991, cô từng giành giải Á quân Asia’s Next Top Model 2017 và giải Bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013.

Minh Tú còn được biết đến với vai trò huấn luyện viên của The Face Vietnam và The Look Vietnam 2017. Cô là người huấn luyện Nguyễn Thúc Thùy Tiên tại Miss Grand International 2021.

Năm 2018 cô được trao sash và vương miện, trở thành đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2018. Tại cuộc thi này cô lọt top 10 và nhận được giải thưởng Hoa hậu Siêu quốc gia Châu Á 2018.

Minh Tú tiết lộ "lời hứa tâm linh" với mẹ.

Mới đây khi tham gia một talkshow, Minh Tú tiết lộ thời điểm cô quyết định theo nghề người mẫu, mẹ cô đã rất lo lắng:

"Mẹ nói với em là có thể xuất phát điểm của chúng ta thấp nhưng điều con cần mang theo chính là sự tử tế của một con người. Mẹ không mong cầu điều gì ở con hết, chỉ mong con không lầm đường lạc lối".

Suốt 2 năm liền Minh Tú chép Chú đại bi để giữ lời hứa với mẹ.

Để mẹ yên lòng, Minh Tú đã thực hiện "lời hứa tâm linh" với mẹ: "Hai mẹ con tâm sự rất nhiều với nhau. Mẹ đưa ra cho em một điều luật hơi tâm linh một chút đó là từ năm 18 tuổi khi em vào nghề người mẫu đến năm 20 tuổi, tối nào em cũng chép Chú đại bi.

Nó giống như lời hứa của em đối với mẹ, đó là em sẽ không làm những chuyện không đúng với đạo đức hay không đúng với giao kèo của em với mẹ".

Bằng những nỗ lực và lời hứa với mẹ, đến nay Minh Tú trở thành siêu mẫu sáng giá của làng mẫu Việt. Cô cũng được nhiều người yêu mến vì "nói không với scandal" trong suốt hơn thập kỷ theo nghề người mẫu.

An Nguyên