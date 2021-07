Siêu mẫu Minh Tú đầu tư chứng khoán trong thời gian ở nhà chống dịch

(VTC News) -

Những ngày qua, khi dịch COVID-19 có chiều hướng lây lan mạnh tại TP.HCM, Minh Tú chọn cách sống chậm, có nhiều thay đổi trong sinh hoạt hàng ngày và đặc biệt, cô quan tâm và yêu thương hơn đến nhiều mảnh đời khó khăn, bất hạnh. Sống chậm là khi Minh Tú chọn cách ở nhà là chủ yếu, hạn chế đi ra ngoài. Cô hào hứng với cách “tiếp cận” khán giả mới là quay Vlog. Bắt đầu từ 1-2 năm trở lại đây, đặc biệt là khi Minh Tú “mắc kẹt” tại Indonesia vào năm ngoái, cô thường xuyên thực hiện những vlog dễ thương, dí dỏm, lồng ghép trong đó là những chia sẻ về cuộc sống, mẹo vặt đời thường hoặc những góc nhìn thú vị.

Sống chậm là lúc Minh Tú dành nhiều thời gian để chăm sóc ngôi nhà nhỏ của mình, tìm đọc về những quyển sách chia sẻ cách sống tối giản để thích nghi với “tình hình mới”.

“Khi dịch COVID-19 xảy ra, mọi người ít nhiều đều bị ảnh hưởng, bản thân Minh Tú cũng vậy. Nhưng nghĩ một cách tích cực, khoảng thời gian này lại khá phù hợp để Tú trau dồi thêm tri thức, dành thời gian để tìm đọc những quyển sách mình yêu thích, đặc biệt là các quyển sách chia sẻ về cách sống tối giản. Tú nghĩ khi đọc, bản thân mình cũng tự đúc kết khá nhiều điều lý thú để áp dụng cho chính cuộc sống của mình thêm thi vị hơn và phù hợp hơn với thời điểm hiện tại" – Minh Tú chia sẻ.

Minh Tú cũng chia sẻ khi dịch xảy ra, các hoạt động giải trí tại TP.HCM đều tạm hoãn, Minh Tú có tìm tòi thêm về chứng khoán. Đây là xu hướng mà nhiều người đang tham gia trong thời điểm công việc chính bị ảnh hưởng, còn tiền nhân rỗi thì không biết đầu tư vào đâu.

“Tú tham gia tìm hiểu và đầu tư một chút vào chứng khoán như một cách để học hỏi và nếu may mắn thì có thêm một khoản thu nhập trang trải cho mình". Minh Tú khẳng định mỗi ngày trôi qua, cô đều tự ép mình phải luôn luôn suy nghĩ và hoạt động, dù phần nhiều là ở nhà nhưng cô không cho phép mình lười biếng. Thay vào đó là đọc sách, đầu tư chứng khoán, quay vlog, và còn nữa việc chăm sóc nhà cửa, nấu ăn, tập luyện thể dục thể thao…

Sống chậm còn là biết yêu thương nhiều hơn đến mọi người xung quanh. Minh Tú hiện tại có quỹ từ thiện riêng mang tên The Dreamers do cô và một số người bạn cùng các fan tổ chức quyên góp và vẫn đều đặn hoạt động. Gần đây nhất, dịp cuối tháng 6/2021 vừa qua cô cùng các thành viên đã đến Tịnh xá Ngọc Quang tại quận 8 (TP.HCM) để trao nhiều phần quà. Nơi đây hiện đang cưu mang 100 cụ già và đang cạn kiệt kinh phí hoạt động. Minh Tú ân cần gửi tặng một khoản chi phí và nhiều nhu yếu phẩm cần thiết như gạo, dầu ăn, mì chay, chà bông, vitamin C, dầu gió…

Trên fanpage cá nhân, Minh Tú cũng tự thanh lý một số vật dụng không cần thiết. Cô khẳng định số tiền mà mình bán được sẽ trích ra một phần để gửi vào quỹ Vaccine phòng/ chống COVID-19. Cô cũng nằm trong số các nghệ sĩ mạnh dạn kêu gọi cộng đồng cùng nhắn tin, quyên góp ủng hộ quỹ Vaccine, và tự giác nhắn tin ủng hộ, hưởng ứng lời kêu gọi nhằm đạt mục tiêu sớm đưa nước ta miễn dịch cộng đồng.

Với bộ ảnh vừa tung ra, cô cũng thực hiện với các bạn trẻ nhằm tạo ra một hình ảnh mới, đa dạng phong cách và biến hóa linh hoạt. Bộ ảnh được thực hiện trước khi đợt dịch bùng phát tại TP.HCM, một lần nữa khẳng định khả năng “tắc kè hoa” của Minh Tú trong việc định hình hình ảnh bản thân là một siêu mẫu hàng đầu của showbiz Việt, luôn vận động và đi lên…

Ngắm những hình ảnh mới nhất của Minh Tú.