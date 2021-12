Siêu mẫu Minh Tú 'chịu' khoe bạn trai Tây sau 9 năm hẹn hò

Trên trang cá nhân tối 30/12, Minh Tú chính thức khoe ảnh tình tứ bên bạn trai ngoại quốc kèm lời chia sẻ xúc động. Người đẹp viết: "9 năm thăng trầm, cắt chia, đoàn tụ..., đủ mọi cung bậc cảm xúc, quan trọng nhất là bây giờ chúng ta thực sự gắn kết bên nhau. Chúng ta 'is real". Ngay sau khi chia sẻ, Minh Tú đã nhận nhiều lời chúc mừng từ phía đồng nghiệp, bạn bè và đông đảo cư dân mạng.

Siêu mẫu Minh Tú và bạn trai

Trước đó, cô cũng đăng tải hình ảnh góc nghiêng của bạn trai trên story Instagram. Có thể thấy bạn trai Minh Tú sở hữu ngoại hình cực điển trai, lịch lãm. Cả hai được nhận xét rất xứng đôi vừa lứa.

Minh Tú sinh năm 1991 tại TP.HCM. Cô được biết đến với vai trò là người mẫu. Trong nhiều năm hoạt động trong nghề, chân dài 9X đạt được khá nhiều thành tích nổi bật. Ngoài những giải thưởng chuyên môn, Minh Tú còn trở thành huấn luyện viên cho nhiều chương trình truyền hình thực tế đình đám trong lĩnh vực người mẫu như The Face 2017, The Look 2017, mới nhất là Miss International Queen Vietnam – Đại sứ Hoàn mỹ 2020.

Những năm qua, Minh Tú hoạt động chăm chỉ. Ngoài xuất hiện thường xuyên trong các sự kiện thời trang, người mẫu còn diễn xuất trong phim "Hoa hậu Giang hồ" hay "Bố già". Minh Tú cũng là người hướng dẫn Đỗ Thị Hà phần catwalk trước khi người đẹp xứ Thanh lên đường sang Puerto Rico dự thi Miss World 2021.