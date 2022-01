Siêu mẫu Hà Anh xin lỗi mẹ bé gái 8 tuổi bị 'dì ghẻ' đánh đến chết

(VTC News) -

"Tôi chân thành chia buồn với chị, xin lỗi vì đã có những nghi ngờ đối với chị và sẽ xoá status trước để tránh gây thêm tổn thương cho chị! Nếu chị cần bất kể sự giúp đỡ nào, đừng ngại liên lạc với tôi. Là mẹ của một bé nhỏ, tôi hiểu rằng hành trình phía trước của chị không chỉ là tìm lại công lý cho bé An, mà là sống khoẻ và mãnh liệt để chăm sóc và nuôi nấng cho bé em của An. Có vậy bé An mới yên tâm chị nhé! Thương", Hà Anh viết trên Facebook.

Siêu mẫu Hà Anh

Siêu mẫu cũng chia sẻ về diễn biến cảm xúc của mình khi nghe câu chuyện về bé gái bị người tình của bố bạo hành đến chết: "Thú thực, khi bé An tử vong, chính mình cũng cảm thấy giận bản thân, tự hỏi vì sao bé bị hành hạ gần 1 năm trời đến tử vong mà không thể giúp được bé. Nhưng trước hết, chúng ta hãy trang bị thêm kiến thức và sự cảnh giác cho chính mình và người thân của mình để có thêm hiểu biết giúp đỡ các em. Trong ngày nay tôi cũng tìm đọc thêm những thông tin về hành trình của mẹ bé khi bị tách rời khỏi bé, thấy chị thật đáng thương khi cảm thấy bất lực khi không giúp được con.

Là người mẹ, tôi tin chắc chị đã và sẽ luôn bị dằn vặt bởi điều này. Tôi đã từng đặt những câu hỏi hoài nghi về việc vì sao người mẹ lại không thể đến tìm con, hay can thiệp người bố, nhưng đọc bài viết mới nhất trên Kenh 14 thì thấy rằng hai con người kia thực sự thủ đoạn và mất hết nhân tính. Thực sự mong rằng với sự lan toả tích cực của xã hội với những bức xúc về hành vi giết người phạm pháp của 2 thủ phạm kia họ sẽ bị trừng trị đích đáng".

Trước đó, Hà Anh khiến nhiều người giận dữ khi bày tỏ quan điểm về vụ bé gái bị bạo hành. Cô thắc mắc về trách nhiệm của người mẹ ruột với những lời lẽ được nhiều người đánh giá là có tính công kích: “Nói thật, chỉ có những người phụ nữ cực kỳ nghèo ở quê, phải đi làm để nuôi con, nuôi cả gia đình mới phải gửi con cho bố mẹ để đi làm. Mà ngay cả phải đi làm xa họ vẫn thăm con ngay khi có thể. Còn người phụ nữ bỏ con, tôi xin lỗi, trong quan điểm của tôi, là một người phụ nữ tồi”.

Sau đó bài viết này được chỉnh sửa nhiều lần song làn sóng phẫn nộ của cư dân mạng không lắng lại. Nhiều người chỉ trích Hà Anh gây tổn thương cho người mẹ đang đau đớn vì mất con. Một số người nổi tiếng cũng bày tỏ thái độ phản đối Hà Anh. Siêu mẫu Phương Mai đăng bài viết dài trên trang cá nhân để bênh vực người mẹ, dùng cụm từ "đạo đức giả và máu lạnh" để ám chỉ Hà Anh. Cô thậm chí còn cho rằng tấm ảnh Hà Anh đăng kèm bài viết của mình là một hình thức quảng cáo sản phẩm.

Khi Hà Anh giải thích hành động của mình ở phần bình luận, Phương Mai vẫn gay gắt: “Cái em không tán thành ở sự việc này là chị cố tình tấn công người đang bị tổn thương, một người mẹ bị cướp con, một người mẹ còn đang phải tiêu hóa' tin con mình bị tra tấn đến chết - chỉ để thỏa mãn nhu cầu thể hiện bản thân của chị”.

Hiện tại, dù Hà Anh đã đăng tải lời xin lỗi, làn sóng chỉ trích cô trên mạng xã hội vẫn chưa dừng lại.