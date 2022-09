Siêu bão Noru khiến đường vào thuỷ điện Rào Trăng có nguy cơ sạt lở

(VTC News) -

Ngày 27/9, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, do ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão Noru, từ ngày 27/9 đến hết ngày 28/9 địa phương này sẽ xuất hiện một đợt mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 200-400mm, có nơi trên 400mm.

Mưa với cường độ lớn từ đêm 27/9, tập trung trong khoảng thời gian ngắn nên có nguy cơ cao xảy ra ngập úng đô thị, đặc biệt là những tuyến đường thấp trũng và hệ thống thoát nước chậm ở TP Huế; thị xã Hương Trà; Hương Thủy. Mưa lớn cũng gây lũ, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, các huyện Phong Điền; A Lưới, Nam Đông; Phú Lộc, thị xã Hương Trà.

Ở khu vực thuỷ điện Rào Trăng 3 mưa lũ thường tạo ra sự cố sạt lở đất.

Trước tình trạng này, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế cảnh báo các vị trí có nguy cơ trượt lở đất đá vùng đồi núi, sạt lở bờ sông, bờ biển trong tỉnh.

Theo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên - Huế, tại huyện Phong Điền, nguy cơ sạt lở đất đá xảy ra ở các xã Phong Mỹ, Phong Xuân, Phong Sơn, Phong An, Phong Thu. Đặc biệt, nguy cơ sạt lở đất xảy ra rất cao khu vực đồi núi dọc tuyến đường 71 từ xã Phong Xuân đi đến các công trình hồ thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4, A Lin B2, A Lin B1.

Nhằm đảm bảo an toàn, tránh các thiệt hại về người và tài sản xảy ra, từ 6h ngày 27/9, UBND huyện Phong Điền tổ chức cấm đường đối với tuyến đường 71 tại xã Phong Xuân. UBND huyện Phong Điền giao UBND giao lực lượng chức năng túc trực, kiểm tra và xử lý đúng quy định những hành vi cố tình vi phạm.

Ghi nhận của PV VTC News, từ trưa 27/9, tại vùng ven biển Thừa Thiên - Huế bắt đầu có mưa to, nước biển dâng và sóng lớn.

Cũng liên quan đến việc phòng chống siêu bão Noru, sáng 27/9, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho hay, vừa chỉ đạo tạm đóng cửa chợ và cấm người dân ra đường từ chiều và tối 27/9 để bảo đảm an toàn khi siêu bão Noru (bão số 4) đổ bộ.

Cụ thể, các khu chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tạm ngừng hoạt động mua bán từ 14h ngày 27/9.

Thừa Thiên Huế cũng cấm đường, yêu cầu người dân không được ra đường từ 21h ngày 27/9 đến khi có thông báo mới, trừ các lực lượng làm nhiệm vụ và các trường hợp đặc biệt.

Sở GDĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế có văn bản chỉ đạo cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học (tổng cộng 280.315 học sinh) vào các ngày 27 và 28/9 để đảm bảo an toàn. Đại Học Huế cũng cho sinh viên nghỉ học (tổng cộng 40.000 sinh viên) vào các ngày 27 và 28/9.

Hiện Thừa Thiên - Huế đang khẩn trương triển khai công tác di dân để đảm bảo an toàn trước giờ siêu bão Noru đổ bộ.

Các khách sạn ở Thừa Thiên - Huế tổ chức các hội nghị, sự kiện ngày 27 và 28/9 cho tạm hủy để phòng tránh bão. Từ 27/9 đến tối 28/9 có gần 2.200 khách du lịch (trong đó có 690 khách quốc tế) lưu trú trên địa bàn Thừa Thiên - Huế, các cơ sở lưu trú có phương án đảm bảo an toàn cho du khách.

Hiện UBND các huyện, thị xã và thành phố ở Thừa Thiên - Huế đã thực hiện rà soát phương án sơ tán, di dời các hộ dân vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng bão, lũ lụt, nước dâng do bão đến nơi an toàn. Theo đó, có 14.384 hộ dân với 47.411 khẩu nằm trong diện di dời đến nơi an toàn. Công tác sơ tán dân đến nơi an toàn bắt đầu từ 9h ngày 27/9 và hoàn thành trước 12h ngày 27/9.