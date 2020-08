Siêu bão càn quét nước Mỹ, 14 người thiệt mạng

Thống đốc bang Louisiana John Bel Edwards xác nhận 10 người đã thiệt mạng tại bang của ông. Một nửa là do dùng máy phát điện di động trong nhà. 4 người khác chết do cây đổ trong khi người còn lại chết đuối do thuyền chìm trong cơn bão.

Theo trang web Poweroutage.us, 464.813 hộ dân rơi vào cảnh mất điện ở Louisiana vào hôm 28/8.

Ở Texas, cơn bão đã suy yếu đáng kể. 3 trong số 4 trường hợp thiệt mạng tại bang này là do ngộ độc khí cacbon từ máy phát điện.

14 người thiệt mạng sau siêu bão ở Mỹ. (Ảnh: AP)

Những nạn nhân này đều là người vô gia cư tìm tới trú ẩn ở một khu hồ bơi phía đông nam thị trấn Port Arthur.

Truyền thông địa phương đưa tin, một người đàn ông chết ở Đông Texas, nhưng không rõ có phải do ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão hay không. Đài CBS nói người đàn ông thiệt mạng sau khi một cái cây đổ xuống nhà của anh này ở Hemphill.

Trước khi đổ bộ vào Mỹ, cơn bão Laura đã càn quét Haiti, cướp đi sinh mạng của 31 người tại đảo quốc này.

Với sức gió tối đa là 241km/h, bão Laura là một trong những cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ vào Mỹ. Hơn 580.000 người đã phải sơ tán trước khi cơn bão này đổ bộ.

Mức độ thiệt hại mà bão Laura gây ra nghiêm trọng hơn nhiều so với dự đoán.