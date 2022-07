'Siết' an toàn hàng không sau vụ cô gái nhảy múa trước máy bay

Nhằm tăng cường hiệu quả và hiệu lực của công tác giám sát an toàn, an ninh hàng không, đặc biệt trong thời gian cao điểm phục vụ nhu cầu đi lại an toàn bằng đường hàng không của người dân, đồng thời tăng cường nhận thức của cộng đồng, xây dựng văn hóa an toàn hàng không bền vững, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng vừa ký ban hành Chỉ thị tăng cường giám sát chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm an ninh hàng không.

Cô gái trẻ nhảy múa trong khu vực sân đỗ máy bay, gần đó có máy bay đang lăn bánh.

Theo đó, Cục trưởng chỉ thị các Cảng hàng không chú trọng công tác giám sát an toàn tại các khu vực của sân bay nơi có mật độ hoạt động cao của máy bay và các phương tiện, các khu vực hạn chế trọng yếu liên quan đến an toàn khai thác.

Kịp thời ngăn ngừa và khuyến cáo đối với hành khách vô ý thực hiện các hành vi không tuân thủ các quy định an ninh, an toàn tại các khu vực này; kịp thời phát hiện và báo cáo Cảng vụ hàng không xử lý nghiêm những hành khách cố ý không chấp hành quy định an ninh, an toàn (hành khách gây rối). Có biện pháp thông tin phù hợp cho hành khách tại cảng hàng không để hành khách hiểu rõ các quy định về an toàn, an ninh hàng không, tạo nên văn hóa an toàn hàng không.

Đối với các hãng hàng không Việt Nam, Cục trưởng yêu cầu các tổ bay và nhân viên phục vụ chuyến bay tăng cường công tác phổ biến và giám sát an toàn máy bay và khai thác máy bay, đặc biệt đối với các quy định về an toàn khoang khách và các hướng dẫn theo Bảng hướng dẫn an toàn trên máy bay; kịp thời phát hiện và nhắc nhở những hành khách chưa tuân thủ để đảm bảo an toàn cho chuyến bay.

Hành khách cài điện thoại bên ngoài tấm che cửa sổ máy bay

Tổ bay và nhân viên phục vụ chuyến bay cần chủ động phát hiện, lập biên bản và báo cáo Cảng vụ hàng không xử lý nghiêm đối với các hành khách không chấp hành quy định về an toàn hàng không, an ninh hàng không, trật tự công cộng trên máy bay; tăng cường công tác phổ biến các quy định về an toàn hàng không đối với hành khách trước khi hành khách lên máy bay để giảm thiểu các hành vi vi phạm và tạo nên văn hóa an toàn hàng không bền vững.

Cục trưởng cũng yêu cầu các Cảng vụ hàng không và các Phòng, Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị này; kịp thời, cương quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm an toàn hàng không, an ninh hàng không. Đồng thời lập danh sách các hành khách gây rối, báo cáo Cục Hàng không Việt Nam xem xét cấm vận chuyển bằng đường hàng không. Đồng thời kịp thời hướng dẫn cho các Cảng vụ hàng không và các đơn vị khi cần thiết, bảo đảm hiệu quả của việc xử lý.

Vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện một số hình ảnh được các chuyên gia cảnh báo có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn bay.

Đó là hình ảnh một hành khách cài điện thoại bên ngoài tấm che cửa sổ máy bay. Trên TikTok, các bạn trẻ cũng chia sẻ nhiều đoạn clip time-lapse ghi lại cảnh bầu trời từ cửa sổ máy bay như một trào lưu.

Ý kiến chuyên môn cho rằng việc quay phim trên chuyến bay, đặc biệt là quay liên tục nhiều tiếng, điện thoại nóng, kết hợp với tác động của ánh sáng mặt trời trong thời gian dài sẽ có nguy cơ cháy nổ, đe dọa an toàn của chuyến bay.

Cục Hàng không Việt Nam cũng đang làm rõ việc một video clip trên TikTok ghi lại cảnh một cô gái trẻ nhảy múa trong khu vực sân đỗ máy bay, trong lúc ghi hình thì vẫn có máy bay gần đó đang di chuyển. Thậm chí cô gái còn có hành động tiến thắng về phía máy bay và chỉ dừng lại trước khi chạm vạch đỏ giới hạn an toàn giữa các vị trí đỗ máy bay. Sự việc được xác định xảy ra cách đây khoảng 1 tháng tại sân bay quốc tế Phú Quốc.