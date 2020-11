Shophouse khối đế The Terra - An Hưng: Đầu tư an tâm, sinh lời bền vững

Kênh đầu tư an toàn, tiềm năng khai thác lớn

Trên thị thường bất động sản, mặt bằng kinh doanh tại khối đế các tòa nhà cao tầng luôn là lựa chọn được các nhà đầu tư được ưa chuộng nhất. Sản phẩm này không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm của cư dân nội khu mà còn dễ dàng thu hút nguồn khách trong khu vực lân cận bằng việc phát triển đa dạng các loại hình kinh doanh, dịch vụ.

Sức hút và tiềm năng của shophouse khối đế ngày càng được khẳng định thông qua những con số thống kê mới đây. Theo số liệu từ CBRE, mặc dù dịch COVID-19 tái bùng phát vào cuối tháng 7 vừa qua, doanh thu bán lẻ và tiêu dùng trong Quý 3/2020 vẫn tăng trưởng ở mức 0,7%. Khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, số lượng khách hàng ghé thăm các không gian bán lẻ cũng bắt đầu gia tăng. Do đó, hoạt động của shophouse khối đế giữ tín hiệu tích cực hơn so với mặt bằng trung tâm thương mại. Điều này một lần nữa khẳng định, shophouse khối đế đang trở thành kênh đầu tư an toàn và sở hữu tiềm năng khai thác bền vững.

Dự án The Terra – An Hưng là tổ hợp thương mại, dịch vụ, căn hộ cao cấp và nhà ở thấp tầng nổi bật phía Tây Hà Nội

Tại The Terra - An Hưng, nhờ lợi thế về vị trí đắt giá cùng sức hấp dẫn hiện hữu của sản phẩm căn hộ, shophouse khối đế tại dự án đang trở thành một sản phẩm được khách hàng săn đón. Hơn nữa, với thiết kế thông minh, số lượng khan hiếm chỉ 17 lô, càng làm tăng khao khát sở hữu của các nhà đầu tư có tầm nhìn lâu dài.

Sức hấp dẫn của shophouse khối đế The Terra - An Hưng

Sở hữu vị trí chân đế tại tòa V1, V2 của dự án, shophouse khối đế The Terra - An Hưng được thiết kế với mặt tiền rộng từ 7.6m đến 13.9m, một dãy nằm tiếp giáp đường giao thông lớn của Khu đô thị An Hưng và một dãy tiếp giáp đường nội khu sầm uất ngay tại quảng trường dự án The Terra – An Hưng. Được hưởng lợi từ vị trí chiến lược của dự án, shophouse khối đế The Terra - An Hưng mang lại sự thuận tiện trong hoạt động kinh doanh và cơ hội đầu tư sinh lời hấp dẫn.

Shophouse khối đế The Terra – An Hưng được săn đón nhờ khả năng sinh lời hấp dẫn

Mang giá trị đầu tư phù hợp với đa dạng nhu cầu, shophouse chân đế tại dự án được thiết kế linh hoạt với diện tích dao động từ 76m2 đến 178,8m2. Sở hữu shophouse khối đế The Terra - An Hưng, khách hàng sẽ được nhận bàn giao thô sản phẩm. Việc này giúp chủ nhân có thể tùy ý bài trí, thiết kế không gian theo sở thích cá nhân, phù hợp với từng mục đích kinh doanh các ngành hàng.

Một ưu thế nữa của shophouse khối đế được quy hoạch đồng bộ trong quần thể dự án The Terra - An Hưng, phát triển bởi chủ đầu tư uy tín Văn Phú - Invest. Nhờ đó, các hộ kinh doanh có thể yên tâm trong công tác quản lý vận hành, đặc biệt về vấn đề an ninh, công tác vệ sinh và bảo trì.

Các lô shophouse tại dự án The Terra – An Hưng đa dạng diện tích, phụ hợp nhiều nhu cầu kinh doanh

Đặc biệt, sản phẩm shophouse khối đế tận dụng được thị trường tiềm năng sẵn có, xuất phát từ chính nhu cầu của cư dân nội khu và các khu dân cư liền kề. Với quy mô dân số dự kiến lên tới 5.600 người, nhu cầu mua sắm và tiêu thụ hàng ngày luôn ở mức cao sẽ kích thích hoạt động kinh doanh tại các shophouse tăng trưởng ổn định. Bên cạnh đó, nguồn khách hàng dồi dào từ các khu vực lân cận như Khu đô thị An Hưng – Dương Nội cũng củng cố thêm khả năng sinh lời cho sản phẩm này. Đây chính là yếu tố then chốt đảm bảo lợi nhuận đầu tư bền vững khi sở hữu shophouse khối đế tại The Terra - An Hưng.

Với số lượng giới hạn, shophouse khối đế The Terra - An Hưng hứa hẹn trở thành nơi gửi gắm dòng tiền an toàn, giúp các nhà đầu tư an tâm kinh doanh và thu lợi nhuận hấp dẫn.

