ShopeeFood tăng cường hỗ trợ Đối tác và Người dùng qua sự kiện 10.10

Cụ thể, từ ngày 27/9 đến ngày 10/10, ShopeeFood chính thức triển khai sự kiện “10.10 - Đại Tiệc Thương Hiệu", bao gồm các hoạt động hỗ trợ cải thiện doanh thu, thu nhập cho các đối tác cửa hàng, nhà hàng, quán ăn, tài xế, đồng thời mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng khi sử dụng dịch vụ thông qua việc tận dụng hệ sinh thái tích hợp giữa Shopee, ShopeeFood và ShopeePay.

Đối với đối tác nhà hàng và quán ăn: ShopeeFood triển khai thêm gói hỗ trợ “Tiếp sức quán mình - An tâm mở lại” như miễn phí 1 triệu mở gian hàng; giảm phí chiết khấu; có quán siêu tốc chỉ trong 24h; hỗ trợ truyền thông với việc hiển thị liên tục trên giao diện ứng dụng.

Đối với đối tác tài xế: Chương trình “Tiếp Sức Bác Tài - Mừng ngày trở lại” hỗ trợ chi phí cho tài xế tự chủ động thực hiện xét nghiệm COVID-19 có kết quả âm tính với mức hỗ trợ lên đến 500,000 đồng/tuần (áp dụng cho từ 60 đơn hàng trở lên) từ 24/9 - 30/9. Ngoài ra, “Gói hỗ trợ Tài xế ShopeeFood” với mức hỗ trợ lên đến 1,000,000 đồng/tài xế cũng được áp dụng nhằm tiếp thêm động lực để các đối tác yên tâm hoạt động trong giai đoạn này.

Hàng loạt thương hiệu hot tham gia sự kiện lần này gồm hệ thống Sữa chua trân châu Hạ Long, The Pizza Company, Gà Rán Popeyes, Starbucks Coffee, KOI Thé Cafe, The Alley, The Coffee House.