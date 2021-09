Shipper ở TP.HCM chưa được hoạt động liên quận, huyện

(VTC News) -

Thông tin trên được Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết tại họp báo về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố chiều 12/9.

Ông Hà cho biết, việc cho phép shipper chạy liên quận, huyện từ nay đến 15/9 và sau ngày 15/9 hay không phải dựa vào phân tích, đánh giá tình hình dịch bệnh.

“UBND thành phố sẽ phân tích, đánh giá tình hình và có quyết định vấn đề này. Công an TP.HCM chỉ là đơn vị triển khai, thi hành quyết định của thành phố”, ông Hà nói.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM.

Theo ông Hà, shipper chạy liên quận huyện sẽ phục vụ được nhiều đơn hàng hơn, đa dạng nguồn cung cho hơn cho người dân nhưng lại có nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao từ vùng này qua vùng khác.

Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết thêm, từ 6/9 đến 11/9, qua kiểm tra tại 914 chốt kiểm soát, Công an thành phố đã kiểm tra 1.383.500 lượt phương tiện. Ngoài ra, Công an TP.HCM cũng kiểm tra 669.331 lượt người, trong đó có 434 người nước ngoài.

Trong quá trình kiểm tra, tổ công tác tại các chốt kiểm soát đã lập biên bản và xử phạt 3.986 trường hợp vi phạm với số tiền hơn 6,8 tỷ đồng.

“Tỷ lệ vi phạm trên số lần kiểm tra là 0,595%, tức kiểm tra khoảng 170 người thì có một người vi phạm. Lỗi chính là ra đường không có lý do chính đáng, chiếm 99% số trường hợp vi phạm”, ông Hà cho biết.

Cũng tại họp báo, ông Hà thông tin thêm về vụ việc 2 đối tượng giả danh sỹ quan quân đội nhằm lưu thông qua các chốt kiểm soát dịch bệnh, vận chuyển thuốc cho F0. Cụ thể, ngày 11/9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã khởi tố bị can và tạm giam 2 tháng với Võ Thành Phúc (52 tuổi, ngụ quận 7) và Trần Vũ Hàn Minh Nhật (35 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) về tội giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác theo Điều 339, bộ luật Hình sự năm 2015. Ngày 12/9, VKSND quận Bình Thạnh đã phê chuẩn quyết định khởi tố 2 bị can này.