Sheraton Grand Đà Nẵng nhận giải thưởng World Luxury Hotel Awards 2020

Tọa lạc ở vị trí đắc địa bên bờ biển Đông trong xanh đầy quyến rũ, Sheraton Grand Đà Nẵng đang dần trở thành một điểm đến lý tưởng dành cho những kỳ nghỉ dưỡng biển đẳng cấp. Chỉ cách các điểm tham quan đẳng cấp thế giới và những sân gôn trứ danh 20 phút di chuyển, khu nghỉ dưỡng đã thu hút nhiều tâm hồn xê dịch khi đến với Đà Nẵng. Không chỉ có vậy, Sheraton Grand Đà Nẵng còn hữu hồ bơi vô cực dài 250m trải dài đến bãi biển riêng tư rộng rãi, bên cạnh những tiện nghi được thiết kế cho mọi lứa tuổi cùng những nhà và quán bar sang trọng ngay trong khuôn viên, mang đến một trải nghiệm nghỉ dưỡng vô cùng trọn vẹn.

Tháng 11/2020, Sheraton Grand Đà Nẵng đã vinh dự nhận liên tiếp hai giải thưởng cao quý, bao gồm Khu nghỉ dưỡng biển sang trọng của châu Á (2020 Best Luxury Beach Resort of Asia), thuộc 2020 World Luxury Awards và Khách sạn hội họp hàng đầu Việt Nam (Best Meetings Hotel Vietnam), thuộc 2020 M&C Asia Stella Awards, do độc giả của ấn phẩm chuyên về hội họp và sự kiện M&C Asia bình chọn. Bên cạnh đó nhà hàng The Grill thuộc khu nghỉ dưỡng cũng đã tự hào trở thành Nhà hàng thuộc khu nghỉ dưỡng sang trọng nhất toàn cầu (Global winner of 2020 Luxury Resort Restaurant) thuộc 2020 World Luxury Restaurant Awards.

“Thật vinh hạnh và tự hào khi Sheraton Grand Danang Resort được vinh danh gọi tên lần nữa ở các hạng mục giải thưởng cao quý trên. Mỗi một giải thưởng như một cột mốc đánh dấu sự tin cậy của khách hàng về những trải nghiệm mà khách sạn mang đến, và đây chính là động lực để chúng tôi tiếp tục mang đến các dịch vụ nổi bật, bất chấp những khó khăn tạm thời của năm nay”, chia sẻ bởi ông Carl Volschenk, Tổng quản lý của Sheraton Grand Danang Resort.

Được thành lập từ năm 2006 Giải thưởng World Luxury Hotel & World Luxury Restaurant Awards thuộc hệ thống giải thưởng uy tín bậc nhất thế giới trong lĩnh vực dịch vụ khách sạn và lữ hành. Cả hai giải thưởng được đánh giá là đỉnh cao thành tựu mà tất các nhà hàng, khách sạn và khu nghỉ dưỡng sang trọng toàn cầu vươn tới.

M&C Asia Stella Awards là giải thưởng được tổ chức thường niên bởi tạp chí về MICE của M&C tại khu vực Châu Á. Các nhà hoạch định hội họp, độc giả của tạp chí cùng với nhiều nhà hoạt động lĩnh vực MICE đã bình chọn cho điểm đến, khách sạn dành cho thị trường MCIE, diễn ra từ ngày 6/4 đến 31/7/2020.

Khách sạn & Khu nghỉ dưỡng Sheraton, một phần của Marriott International, Inc., là nơi giúp khách dễ dàng khám phá, thư giãn và tận hưởng tiện nghi du lịch tại gần 450 khách sạn trên hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Marriott International, Inc. (NASDAQ: MAR) là tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới, trụ sở chính tại Bethesda, Maryland, USA, với hơn 6.900 khách sạn của 30 thương hiệu hàng đầu hiện diện tại hơn 130 quốc qia.

