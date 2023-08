SHB là Ngân hàng có chỉ số sức mạnh thương hiệu tăng trưởng mạnh nhất 2023

(VTC News) -

Theo nghiên cứu vừa được công bố của Brand Finance, chỉ số sức mạnh thương hiệu (BSI) của SHB đạt 65 điểm, tăng 16 điểm so với năm 2022, trở thành thương hiệu ngân hàng có mức tăng trưởng BSI mạnh nhất Việt Nam năm 2023.

Bên cạnh chỉ số BSI, giá trị thương hiệu của SHB cũng tăng 31% so với năm 2022 và tăng 117% so với năm 2021, giúp SHB tăng hạng trong bảng xếp hạng “Top 100 Thương hiệu giá trị nhất Việt Nam năm 2023”.

Theo đại diện lãnh đạo của SHB, giá trị thương hiệu của SHB tăng mạnh phần nào phản ánh những nỗ lực không ngừng của ngân hàng trong việc vừa đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn, bền vững, vừa liên tục đổi mới các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng tối đa nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, đối tác cũng như tích cực triển khai các hoạt động hướng tới cộng đồng, xã hội.

Ông Đinh Ngọc Dũng - Phó Giám đốc phụ trách Khối Ngân hàng doanh nghiệp đại diện SHB nhận giải thưởng.

Trong hoạt động kinh doanh, tính đến quý II/2023, các chỉ tiêu tài chính, hiệu quả kinh doanh và quản trị rủi ro của SHB luôn nằm trong Top các ngân hàng đứng đầu hệ thống.

Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2023 của SHB đạt 6.073 tỷ đồng, tăng 5,13% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng tài sản SHB đạt 585 nghìn tỷ đồng, tăng 6,21% so với đầu năm. Huy động từ thị trường I của SHB đạt tăng trưởng tốt với tỷ lệ tăng 13,7% so với đầu năm, đạt 462 nghìn tỷ đồng, dư nợ cấp tín dụng đạt 418 nghìn tỷ đồng.

Vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản xác nhận kết quả phát hành hơn 552 triệu cổ phiếu để chia cổ tức năm 2022 của SHB. Qua đó, vốn điều lệ của SHB đã tăng lên gần 36.194 tỷ đồng, vững vàng vị thế TOP 4 NHTMCP tư nhân về vốn điều lệ.

Phát triển bền vững song song với chiến lược chuyển đổi toàn diện và mạnh mẽ, SHB đang ngày càng khẳng định tầm vóc thương hiệu trên thị trường tài chính trong nước, vươn tầm khu vực.

Với nền tảng công nghệ và tiềm lực tài chính vững mạnh, SHB đang triển khai nhiều dự án chuyển đổi số, hiện đại hóa công nghệ thông tin, góp phần tạo động lực tối ưu hóa quy trình vận hành và tăng cường trải nghiệm cho khách hàng, gia tăng hiệu quả trong phát triển dịch vụ và chiến lược ngân hàng bán lẻ hiện đại.

Với những nỗ lực không ngừng, SHB liên tiếp được các tổ chức, định chế tài chính uy tín của khu vực và toàn cầu đánh giá cao, được vinh danh ở nhiều hạng mục giải thưởng lớn. Cụ thể, Tạp chí The Asian Banking and Finance vinh danh SHB ở 3 hạng mục: Ngân hàng có sáng kiến tài chính tác động xã hội tốt nhất Việt Nam 2023, Hợp tác chiến lược của năm và Ngân hàng với giải pháp cho phụ nữ của năm.

Giá trị thương hiệu của SHB tăng mạnh phản ánh những nỗ lực không ngừng của ngân hàng trong việc vừa đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn, bền vững.

Tạp chí Global Finance trao tặng SHB giải thưởng “Ngân hàng có hoạt động tài trợ bền vững tốt nhất 2023”. Tạp chí FinanceAsia vinh danh SHB là “Ngân hàng có tác động ESG tốt nhất Việt Nam”… cùng nhiều giải thưởng uy tín khác.

Bên cạnh đó, SHB cũng là điểm sáng về phát triển nhân tài của ngành ngân hàng Việt Nam khi liên tục kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao bằng việc bổ nhiệm nhiều nhân sự tại chỗ cũng như thu hút các lãnh đạo, chuyên gia rất giàu kinh nghiệm từ các tổ chức trong nước và quốc tế. SHB tự hào khi nhiều năm liền được tạp chí HR Asia vinh danh là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”.

2023 đánh dấu 30 năm SHB đồng hành, phát triển cùng đất nước toàn hệ thống SHB đang chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện, với mục tiêu quyết liệt hiện thực hóa định hướng chiến lược 2022-2027, trong đó sớm đưa SHB trở thành ngân hàng hiệu quả nhất, ngân hàng số được yêu thích nhất và trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu khu vực.

Đại diện lãnh đạo SHB cho biết: “Tốc độ tăng trưởng ấn tượng về giá trị thương hiệu của SHB thể hiện qua bước chuyển mình mạnh mẽ, toàn diện của Ngân hàng trên nền tảng vững chắc về tài chính, công nghệ thông tin và con người. Đây cũng là yếu tố quan trọng của SHB trong việc nâng cao trải nghiệm khách hàng trên hành trình hiện thực hóa sứ mệnh “Ngân hàng hoạt động hiệu quả nhất, ngân hàng số được yêu thích nhất”.