SHB chấp thuận đơn từ nhiệm của Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Lê

(VTC News) -

Ông Nguyễn Văn Lê sẽ tiếp tục là thành viên HĐQT tại ngân hàng SHB. Trong thời gian chưa bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới, HĐQT SHB giao ông Võ Đức Tiến - Phó Chủ tịch HĐQT phụ trách điều hành kể từ ngày 4/08/2021 cho tới khi có quyết định khác thay thế.

Ông Nguyễn Văn Lê là tiến sỹ kinh tế với gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, và giữ chức danh Tổng Giám đốc SHB từ năm 1999. Ông đã được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba; cùng với Bằng khen của Thủ tướng, Thống đốc NHNN.

Ông Nguyễn Văn Lê

Ông Nguyễn Văn Lê sẽ rời ghế CEO của SHB sau gần 23 năm gắn bó và đưa ngân hàng này đạt nhiều thành tựu nổi bật, bước qua nhiều giai đoạn phát triển và chuyển mình mạnh mẽ. Thương vụ sáp nhập Habubank trở thành thương vụ điển hình thành công trong đề án tái cấu trúc của hệ thống ngân hàng, sáp nhập công ty tài chính cổ phần Vinaconex – Viettel…

Người được HĐQT SHB giao phụ trách điều hành, ông Võ Đức Tiến sinh năm 1962, Thạc sỹ Kinh tế và Cao cấp lý luận Chính trị. Ông có 37 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, từng phụ trách các vị trí quản lý tại Agribank, Ngân hàng chính sách xã hội…

Ông Võ Đức Tiến

Tính đến 30/6/2021, SHB có tổng tài sản đạt hơn 458 nghìn tỷ đồng. Vốn điều lệ hiện nay đạt hơn 19.260 tỷ đồng. Vốn tự có đạt 40.425 tỷ đồng. SHB có gần 8.500 nhân viên đang làm việc tại 537 điểm giao dịch trong và ngoài nước, phục vụ hơn 5 triệu khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và kết nối tới 400 ngân hàng đại lý trên khắp các châu lục.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của SHB đạt 3.095 tỷ đồng, tăng 86,5% so với cùng kỳ năm 2020, hoàn thành hơn 50% kế hoạch năm; dư nợ tín dụng hợp nhất đạt 332 nghìn tỷ đồng, tăng 8,46% so với cuối năm 2020, huy động vốn hợp nhất đạt 423 nghìn tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2020. Với kết quả này, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu của SHB (ROE) đạt 24,3%, tương đương với chỉ số hiệu quả hàng đầu hệ thống các NHTM Việt Nam hiện nay.

SHB hiện đứng trong Top 5 Ngân hàng TMCP lớn nhất Việt Nam, Top 10 Ngân hàng Thương mại cổ phần uy tín nhất Việt Nam, Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam, Top 100 Ngân hàng khu vực ASEAN, Top 500 ngân hàng khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và Top 1.000 Ngân hàng toàn cầu và là 1 trong 10 tổ chức tín dụng có tầm ảnh hưởng quan trọng trong hệ thống ngân hàng Việt Nam...

SHB được trao tặng Huân chương lao động Hạng Nhì (Lần thứ 2), Huân chương lao động Hạng Ba và rất nhiều cờ, bằng khen, giấy khen của Chính phủ, các bộ, ngành...