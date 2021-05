Sharon Stone nhận cát-sê bèo bọt khi đóng 'Bản năng gốc', không đủ mua bộ váy

Tham gia chương trình Q With Tom Power của CBC, Sharon Stone kể mình chỉ được trả cát-sê bèo bọt khi đóng Basic Instinct - Bản năng gốc (1992), trong khi nam chính Michael Douglas nhận thù lao đến 14 triệu USD .

Không tiết lộ chi tiết con số, song minh tinh Hollywood nhấn mạnh: "Tôi thậm chí không kiếm đủ tiền mua bộ váy dạ hội để dự lễ trao giải Oscar vào một năm sau đó".

Theo chia sẻ, Stone luôn trong trạng thái lấp lửng đến kỳ lạ. Nữ diễn viên khó lý giải được cảm giác đột nhiên nổi tiếng nhưng không có nhiều tiền trong người vào thời điểm đó.

Minh tinh Hollywood kể được trả lương bèo bọt trong phim Bản năng gốc. (Ảnh: Eightieskids)

Nhớ lại những trải nghiệm về Bản năng gốc, Stone cho biết thêm: "Tôi không đạt được những thứ mình cần. Đoàn làm phim đến Cannes, nhưng thực ra bộ phim ấy chỉ là sự điên rồ. Sau buổi lễ, tôi trở về khách sạn và phát hiện phòng bị xới tung lên, tất cả đồ đạc đã bị đánh cắp, từ kính áp tròng, cuộn phim máy ảnh cho đến bàn chải đánh răng".

Trong phần tiếp theo của show Q With Tom Power, Stone nhắc đến kịch bản. Minh tinh cho rằng nội dung phim gây tranh cãi bởi những ảnh nhạy cảm và bạo lực, nhất là phân đoạn Stone cởi trần.

Dù đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với điều này, Stone thừa nhận Bản năng gốc vẫn là trải nghiệm đáng sợ, để lại tổn thương tâm lý lâu dài cho cô.

"Tôi rất sợ hãi, sợ hãi khi phải làm việc với siêu sao Michael Douglas, cũng như đóng dạng vai gây tranh cãi như vậy", Stone nhấn mạnh.

Phân cảnh kinh điển của Sharon Stone trong Bản năng gốc. (Ảnh: Farout Magazine)

Hồi tháng 3, Sharon Stone đã cởi mở về câu chuyện nhạy cảm phía sau bộ phim bom tấn. Trong cuốn hồi ký The Beauty of Living Twice, nữ diễn viên chia sẻ từng được một nhà sản xuất gợi ý ngủ cùng bạn diễn trong phim để xây dựng cảm xúc.

"Nhà sản xuất dẫn tôi vào văn phòng. Anh ta đi qua đi lại, nách kẹp túi sữa mạch nha bị mở miệng khiến bánh bên trong rơi đầy sàn, miệng không ngừng nói về việc tôi nên lên giường cùng bạn diễn để tình cảm đôi bên trên màn ảnh được chân thực”, Stone hồi tưởng.