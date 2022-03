Serum Hoa Kim mờ sẹo rỗ - chú trọng tự phục hồi sẹo rỗ theo cấu trúc da ban đầu 

(VTC News) -

Sẹo rỗ, sẹo lõm không thể tự biến mất theo thời gian. Tuy không gây đau đớn trên da nhưng sẹo rỗ, sẹo lõm gây ảnh hưởng nhiều đến tính thẩm mỹ và dần làm bạn mất đi sự tự tin trong cuộc sống, công việc cũng như các mối quan hệ xã hội.

Với mong muốn giúp cho những người bị sẹo rỗ, sẹo lõm lấy lại được sự tự tin trong cuộc sống, sản phẩm serum Hoa Kim mờ sẹo rỗ ra đời với công dụng hỗ trợ làm mờ các vết sẹo như sẹo rỗ, sẹo lõm do mụn để lại; các vết thâm trên da do ngã xe, thủy đậu, bỏng; thâm lõm do mụn; sẹo thâm do lazer, phẫu thuật; sẹo thâm ở chân do côn trùng, gãi ngứa an toàn và hiệu quả.

Serum Hoa Kim mờ sẹo rỗ là sản phẩm hỗ trợ làm mờ sẹo thâm, sẹo rỗ được nhiều người tin dùng. Sản phẩm được đánh giá là có công dụng hiệu quả bởi cơ chế tế bào gốc giúp tự phục hồi thương tổn theo cấu trúc da ban đầu, các thành phần tự nhiên nuôi dưỡng da giúp lấp đầy các khoảng trống do sẹo rỗ gây ra, chăm sóc và nuôi dưỡng tế bào mới khoẻ mạnh làm mờ vết thâm nhanh hiệu quả, đồng thời cung cấp dưỡng chất quý, tăng cường dưỡng ẩm và lưu thông các mạch máu dưới da, thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen.

Vitamin E: có tác dụng sản sinh lượng collagen và elastin tự nhiên cho da, từ đó giúp mạng lưới collagen của da được kết nối bền chặt hơn, các lõm sâu li ti trên da mặt cũng được lấp đầy. Ngoài ra thành phần này còn có tác dụng cấp ẩm cần thiết cho da, tái tạo và phục hồi các tế bào da đang bị hư tổn do mụn gây ra vô cùng hiệu quả.

Vitamin C: được coi là “chất keo” giúp các mô của da liên kết với nhau, từ đó giúp làn da của người dùng luôn căng mịn và hạn chế nếp nhăn. Vitamin C còn được coi là thành phần “vàng” có tác dụng duy trì làn da trẻ trung, rạng rỡ. Khi các sợi collagen kết nối và tăng sinh sẽ giúp lấp đầy các vết sẹo rỗ trên da.

Sở hữu công thức làm mờ sẹo với các thành phần tự nhiên như Vitamin E, C chiết xuất từ Nhân sâm Hàn Quốc 7 năm tuổi, sản phảm giúp làm mềm da, làm mờ các vết thâm sẹo, sẹo trên da, kích thích tái tạo da mới, cho làn da mềm mịn, đều màu và đàn hồi, đồng thời góp phần giữ ẩm cho da, ngăn ngừa và cải thiện tình trạng da khô, nứt nẻ, chai sần,… Đặc biệt, sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền hiện đại đạt chuẩn GMP và đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành.

Sản phẩm được sản xuất dưới dạng serum dễ dàng thẩm thấu, không hề gây bít tắc lỗ chân lông như các dạng kem thông thường, đóng gói trong lọ nhỏ gọn giúp dễ dàng mang theo sử dụng mọi lúc mọi nơi ngay cả khi đi làm, đi chơi hoặc ra ngoài. Nên duy trì sử dụng đều đặn 1-2 lần mỗi ngày để đạt hiệu quả.