Second home giữa đảo Ngọc: Ngôi nhà mơ ước tuổi nghỉ hưu

(VTC News) -

Chọn nơi nghỉ hưu: Môi trường sống là số một

Vốn luôn khát khao sở hữu không gian nghỉ dưỡng lý tưởng ở Phú Quốc, bà Hoài Thanh (sống tại Hà Nội) sớm mua một căn biệt thự nghỉ dưỡng ở Mũi Ông Đội, Nam đảo Ngọc cách đây vài năm. Trong những ngày “giãn cách xã hội” tại Hà Nội, quanh quẩn với 4 bức tường, bà Thanh chia sẻ nỗi nhớ Phú Quốc da diết:

“Tôi vô cùng tâm đắc với căn biệt thự này. Căn của tôi có vị trí rất đẹp, vừa sở hữu bãi tắm riêng lại sát ghềnh đá. Tôi rất thích mỗi buổi sáng bình minh lên, xuống bãi biển, ngắm nhìn khung cảnh những tia nắng đầu ngày sóng sánh trải ra bên bãi cát trắng. Ghềnh đá hai bên khiến cho căn biệt thự như ở giữa chiếc ngai vững chắc. Khí hậu ở nơi đây rất tốt, dù tới Phú Quốc vào mùa nào tôi cũng đều cảm nhận thấy sức khoẻ được cải thiện rõ rệt”.

Vì ấn tượng với không gian sống tại đảo thiên đường Phú Quốc, bà Thanh không giấu khao khát muốn sở hữu một căn nhà thứ hai tại đây. Khác với căn biệt thự trước là hình thức chia sẻ lợi nhuận và sở hữu số đêm nghỉ cố định, lần này bà muốn ngôi nhà thứ hai là nơi để nghỉ dưỡng và sinh sống lâu dài khi về hưu.

“Phú Quốc quá đẹp và lý tưởng để nghỉ dưỡng, nghỉ hưu. Tôi và chồng cũng đến lúc nghỉ ngơi rồi, muốn được sống cuộc sống cho riêng mình bên thiên nhiên. Như lúc dịch bệnh thế này, giá mà có nhà ở Phú Quốc chuyển đến đó ở luôn có phải quá tuyệt không?”, bà Thanh chia sẻ.

Lựa chọn second home ở nơi có thiên nhiên, môi trường sống tốt cho sức khỏe đang là xu hướng.

Rất nhiều người ở độ tuổi trung niên có cùng suy nghĩ như bà Hoài Thanh, muốn tìm ngôi nhà thứ hai - second home để nghỉ dưỡng và chuẩn bị cho lúc về hưu. Yếu tố quan trọng bậc nhất để chọn ngôi nhà mơ ước này là môi trường sống tốt cho sức khỏe. Do đó, các second home được bao phủ bởi thiên nhiên biển đảo nhiệt đới như Phú Quốc được đánh giá rất cao.

Nhu cầu về second home với không gian sống hài hoà thiên nhiên, giúp cân bằng, tái tạo năng lượng, chăm sóc sức khoẻ (hay còn gọi là wellness second home) không chỉ xuất hiện và gia tăng ở những người trung tuổi như bà Hoài Thanh. Ngược lại, ở thế hệ trẻ hơn, nhu cầu này ngày một rõ rệt.

Chị Nguyễn Hoài Lan, một doanh nhân sống tại TP.HCM liên tục kiếm tìm second home phù hợp ở Phú Quốc kể rằng: “Ngày trước, bố mẹ vất vả lo cho anh em tôi ăn học. Nay chúng tôi đều có thể được coi là thành đạt thì bố mẹ đã đến tuổi nghỉ hưu. Tôi rất mong từ đây, ngày nào của bố mẹ cũng đều là “holiday”, là những tháng ngày nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống theo đúng nghĩa.

Bởi vậy, anh em tôi đang bàn tính mua tặng bố mẹ một không gian nghỉ dưỡng, nghỉ hưu đầy đủ tiện nghi và tốt cho sức khỏe ở Phú Quốc. Bản thân tôi cũng mong muốn sở hữu cho mình một không gian sống như vậy khi cuộc sống đã dần đi vào ổn đinh, để có thể có được những trải nghiệm mới, cũng như chăm sóc lại bản thân sau một quãng thời gian dài lao động vất vả”.

Lý giải về việc tìm second home ở phía Nam đảo, chị Lan chia sẻ, vừa qua Phú Quốc được vào top 15 hòn đảo tốt nhất trên thế giới để nghỉ hưu. Vẻ đẹp nơi này có đủ sự giao hòa giữa núi non, trời biển với những bãi cát trắng muốt, rừng nguyên sinh xanh mướt,… Chị đặc biệt nhấn mạnh bầu không khí trong lành ở Phú Quốc vô cùng tốt cho sức khỏe: “Minh chứng là sau lần nghỉ dưỡng 20 ngày tại đảo Ngọc, sức khoẻ của bố mẹ tôi đã tốt hơn rất nhiều, các triệu chứng về hô hấp, đau xương khớp biến mất”.

Nam Phú Quốc - Thiên đường mơ ước cho second home

Có lợi thế về thiên nhiên, phong cảnh, khí hậu, thực phẩm, Phú Quốc được đánh giá là mảnh đất trù phú cho phát triển các loại hình liên quan đến chăm sóc sức khoẻ, sống xanh, sống wellness. Mới đây, tạp chí Time cũng đã chọn Phú Quốc vào top 100 điểm đến tuyệt vời nhất thế giới năm 2021, càng tăng thêm bảo chứng cho giá trị sống khác biệt mà vùng đất này mang lại.

Phú Quốc là lựa chọn số 1 cho second home chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng, nghỉ hưu.

Bên cạnh đó, theo các chuyên gia trong lĩnh vực địa ốc, quan niệm về ngôi nhà thứ hai có sự thay đổi. Nếu trước đây, những người dư giả tài chính thường tìm mua second home ở ngoại ô để cuối tuần về nghỉ, làm vườn; hoặc ở resort để được hưởng chính sách “timeshare” và tạo nguồn thu ổn định, thì hiện nay, những người giàu có, thành đạt tìm kiếm second home phục vụ mục đích ở đúng nghĩa.

Bởi vậy ngôi nhà thứ hai phải thể hiện được đẳng cấp, dấu ấn cá nhân của chủ nhân, đồng thời sở hữu không gian sống trong lành, tiện ích dịch vụ xung quanh đầy đủ,… mang lại lợi ích về cả thể chất lẫn tinh thần.

Trong bức tranh địa thế, thiên nhiên tại Phú Quốc, Nam đảo là khu vực đặc biệt, được ví như “báu vật của trời” khi hội tụ đầy đủ cả thiên nhiên rực sắc và những công trình biểu tượng mới. Xen kẽ giữa Bãi Kem - một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh, Mũi Ông Đội hai mặt biển hiếm có hay trên sườn đồi thoải dốc của bờ Tây Nam là hơn 50 công trình cao cấp cùng chuỗi dịch vụ chuẩn quốc tế trong hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí nhiều tỷ đô do Sun Group đầu tư xây dựng.

Nơi đây thật sự là thiên đường mơ ước cho các wellness second home phát triển. Song, nhìn một cách tổng quan, bức tranh BĐS tại Phú Quốc nói chung và Nam Phú Quốc nói riêng thiếu hụt dòng sản phẩm tiềm năng này, đặc biệt BĐS second home chuẩn “wellness”, mang tính cá nhân hóa cao, có gu thẩm mỹ riêng.

Nắm bắt nhu cầu đó, nhìn nhận sự thiếu vắng đáng tiếc của “mảnh ghép” second home cao cấp ở Phú Quốc, đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) mới đây hé lộ sắp cho ra mắt dòng BĐS chuyên biệt này tại hệ sinh thái Nam đảo Ngọc. Theo đó, dự án sẽ sớm xuất hiện tại Bãi Kem – top 100 bãi biển đẹp nhất hành tinh.

Dòng second home chuẩn wellness sẽ sớm có mặt tại tổ hợp Bãi Kem, Nam Phú Quốc.

Nói về điều này, Ông Nguyễn Anh Tú, Phó Tổng thư ký Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng, đây là hướng đi mới có thể tạo nên một làn gió mới cho thị trường Phú Quốc.

“Đặc biệt, trong bối cảnh sống wellness - chăm sóc sức khỏe tại gia đang “lên ngôi”. Sở hữu “hàng độc” như căn nhà gần biển, ven rừng,... ở TP biển đảo Phú Quốc không chỉ là hình thức đầu tư hiệu quả, mà còn là khối tài sản vô giá chuẩn bị sẵn cho tuổi trung niên - khi về hưu để hưởng thụ cuộc sống, khẳng định đẳng cấp, địa vị xã hội của bản thân”, ông Nguyễn Anh Tú nhận định.