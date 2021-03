SeABank và những lợi thế để bứt phá giai đoạn 2021 - 2025

(VTC News) -

Là một trong những ngân hàng TMCP được thành lập sớm nhất tại Việt Nam, trải qua 27 năm hoạt động, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) không ngừng tích lũy những nền tảng quan trọng và tạo nền móng vững chắc về công nghệ, mô hình hoạt động, chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đặc biệt thiết lập hệ sinh thái đối tác lớn, mở rộng mạng lưới khách hàng, phát triển nhân sự, quản trị rủi ro.

Đầu tư về công nghệ thông tin, đẩy mạnh hội tụ số

Ngay từ những năm đầu của thế kỷ 21, SeABank đã xác định công nghệ là một trong những yếu tố then chốt để góp phần đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, tăng tốc độ xử lý giao dịch và tạo khả năng cạnh tranh trên thị trường. SeABank tự hào là một trong số ít ngân hàng tại Việt Nam chú trọng đầu tư công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất: phần mềm lõi core banking T24 Temenos, hệ thống Datacenter theo tiêu chuẩn quốc tế TIE III, hệ thống chuyển mạch Cisco Nexus 7000… Bên cạnh đó, theo chiến lược Hội tụ số, SeABank cũng tích cực trong việc nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp, công nghệ mới đột phá nhằm mang lại trải nghiệm cao nhất cho khách hàng theo hướng số hóa như ứng dụng trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, tự động hóa giao dịch tại quầy, xác thực khách hàng từ xa, ứng dụng trợ lý ảo chăm sóc khách hàng...

SeABank là ngân hàng đầu tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo để đưa ra thị trường tính năng Trợ lý tài chính tích hợp trên ngân hàng số SeAMobile/SeANet, giúp khách hàng quản lý nguồn tiền một cách hợp lý theo mô hình 6 lọ chuẩn quốc tế, tự động phân loại và cảnh báo chi tiêu. Đồng thời, khách hàng có thể dễ dàng đăng ký, kích hoạt tài khoản online với eKYC, dễ dàng mua sắm, đặt vé, thanh toán hóa đơn và liên tục cập nhật minigame trên ứng dụng ngân hàng với nhiều giải thưởng hấp dẫn...

Hoàn thiện mô hình hoạt động

Trong giai đoạn 2008 - 2018, trên cơ sở tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật toàn diện, chuyển giao công nghệ về quản trị ngân hàng và quản lý rủi ro; chiến lược phát triển các sản phẩm - dịch vụ ngân hàng bán lẻ; phát triển mạng lưới; công tác nhân sự và đào tạo… từ đối tác chiến lược nước ngoài Societe Generale - Tập đoàn Tài chính Ngân hàng hàng đầu Châu Âu, cũng như quá trình phân tích xu thế phát triển của thị trường và thị hiếu khách hàng, SeABank đã xây dựng bộ máy tổ chức theo mô hình Ngân hàng bán lẻ quốc tế.

Từ 2018 - 2020 SeABank tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức bán lẻ, đặc biệt là kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao. Mô hình hoạt động mới giúp SeABank tối ưu hóa nguồn lực, tăng khả năng cạnh tranh, đón đầu cơ hội phát triển mới. Bên cạnh đó, triết lý kinh doanh lấy “khách hàng là trọng tâm” cùng niềm tin vững chắc từ khách hàng, đối tác, các cổ đông và đội ngũ CBNV chung sức đồng lòng kiên định chung một mục tiêu đã từng bước giúp SeABank hoàn thành sứ mệnh phát triển trở thành Ngân hàng bán lẻ dẫn đầu và được yêu thích nhất, cung cấp đầy đủ và đa dạng các sản phẩm và dịch vụ tài chính.

Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ

Trên nền tảng công nghệ tiên tiến, SeABank đẩy mạnh các sản phẩm ngân hàng số hiện đại dành cho khách hàng cá nhân, doanh nghiệp, tự động hóa giao dịch tại quầy đồng thời không ngừng nâng cao trải nghiệm giao dịch của khách hàng.

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng truyền thống được may đo theo nhu cầu, khả năng tài chính của từng đối tượng khách hàng cá nhân. Đối với khách hàng doanh nghiệp, ngân hàng triển khai các sản phẩm dịch vụ được phân chia theo quy mô hoạt động, lĩnh vực kinh doanh để từ đó có những giải pháp tài chính tối ưu nhất.

SeABank phân phối sản phẩm bảo hiểm kỹ thuật số của Prudential thông qua dịch vụ ngân hàng số sẽ giúp gia tăng trải nghiệm và lợi ích cho khách hàng của SeABank.

Tạo dựng hệ sinh thái đối tác và mạng lưới khách hàng đa dạng

Mạng lưới khách hàng phong phú và đa dạng, phủ khắp toàn quốc giúp cho SeABank đẩy mạnh phát triển dịch vụ bán lẻ cho khách hàng cá nhân và phát triển khách hàng doanh nghiệp. Hiện nay, SeABank đang phục vụ gần 1,6 triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp tại gần 180 điểm giao dịch trên toàn quốc.

Ứng dụng hệ sinh thái tiên phong, SeABank tiếp tục thúc đẩy hợp tác chiến lược và toàn diện với các Tập đoàn, Tổng công ty với hệ sinh thái hơn 30 triệu khách hàng tiềm năng bao gồm Tập đoàn BRG, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post). Bên cạnh đó, SeABank cũng có hợp tác chiến lược về kinh doanh với các doanh nghiệp lớn như Prudential Việt Nam, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PVGas), Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), Central Retail, Coca – Cola Việt Nam, Tổng Công ty Viễn thông MobiFone, Tổng công ty Du lịch Hà Nội (HanoiTourist)… Đây chính là nền tảng quan trọng để SeABank có thể mở rộng thị phần, tăng cường bán chéo sản phẩm dịch vụ, phát triển khách hàng mới.

Quản trị rủi ro

SeABank là một trong 5 ngân hàng Việt Nam đầu tiên hoàn thành cả 3 trụ cột của Basel II trước thời hạn quy định; được Moody’s xếp hạng tín nhiệm mức B1 - tương đương với đánh giá triển vọng phát triển ổn định liên tục trong các năm 2019, 2020. Bên cạnh đó, về mặt công nghệ, SeABank đáp ứng chuẩn bảo mật PCI-DSS từ 2016 và ISO/IEC 27001:2013 từ 2014. SeABank là một trong những Ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam sử dụng công nghệ chip bảo mật EMV hàng đầu thế giới cho thẻ ATM từ năm 2012.

SeABank cũng đang từng bước tiếp cận với những thông lệ quốc tế toàn diện hơn, bao gồm Basel II IRB, Basel III, chuẩn mực báo cáo tài chính IFRS 9,... và bước đầu đạt được kết quả nhất định tạo tiền đề cho giai đoạn phát triển tiếp theo, khẳng định thương hiệu không chỉ ở thị trường trong nước mà còn trên thị trường quốc tế.

Phát triển bền vững và an sinh xã hội

Trong suốt 27 năm hình thành và xây dựng, phát triển bền vững và bảo vệ môi trường được coi là mục tiêu và chiến lược của SeABank. Nhiều hoạt động thiết thực được SeABank triển khai như tiết kiệm điện, nước, giấy, trồng cây xanh phủ xanh rừng cháy… cùng nhiều chương trình ý nghĩa tại các điểm giao dịch trên toàn quốc như: Thu gom phân loại rác, trang bị thêm cây xanh trong văn phòng, tặng khách hàng các quà tặng thân thiện với môi trường…

Bên cạnh đó, Ngân hàng luôn chú trọng phát triển các hoạt động an sinh xã hội song song với phát triển kinh tế với ngân sách hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Hàng năm, các hoạt động thiện nguyện của SeABank thường xuyên được tổ chức tại các địa bàn có điểm giao dịch của Ngân hàng, như Xuân Yêu thương, SeABanker vì trẻ thơ, Chăn ấm đầu đông, Tuần lễ Công dân; Tổ chức giải chạy cộng đồng thường niên SeABank Run For The Future. Bên cạnh đó, Quỹ học bổng Ươm mầm ước mơ hiện trao học bổng 1 triệu đồng/tháng/cháu cho 161 học sinh nghèo học giỏi trên cả nước cho đến khi học hết lớp 12.

Cùng với đó, ngân hàng cũng tham gia các hoạt động an sinh xã hội, trao tặng nhà tình nghĩa theo kêu gọi của Ngân hàng Nhà nước, các cơ quan, tổ chức đã giúp hình ảnh SeABank trở nên gần gũi trong lòng khách hàng. Vì cộng đồng là một trong 5 giá trị cốt lõi luôn được CBNV SeABank thấm nhuần và là tôn chỉ cho mọi hành động luôn gắn kinh doanh với trách nhiệm xã hội.

Phát triển nguồn nhân lực và văn hóa tổ chức doanh nghiệp

Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một trong 5 trụ cột quan trọng của SeABank. Với mục tiêu nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi để phát triển nội lực vững mạnh, SeABank đã hợp tác tư vấn chiến lược nhân sự và đào tạo với các đối tác lớn như Talentnet - Mercer, Crestcom Việt Nam và iChange Center… nhằm hoàn thiện các chính sách lương thưởng, khung đo lường năng lực, xây dựng các Chương trình đào tạo và phát triển năng lực cho các cấp lãnh đạo, quản lý và nhân viên, chung tay phát triển ngân hàng dựa trên các giá trị cốt lõi và bền vững.

SeABank đã hợp tác tư vấn chiến lược nhân sự với đối tác tư vấn hàng đầu là Talentnet - Mercer triển khai nhiều dự án liên quan đến việc quản trị, phát triển nguồn nhân lực từ đầu năm 2020.

Bên cạnh đó, SeABank luôn đẩy mạnh xây dựng văn hóa doanh nghiệp đề cao tinh thần tập thể như những người thân trong một gia đình, đồng chí hướng và phát huy sức mạnh trí tuệ tập thể; tôn trọng lẫn nhau, đoàn kết, hợp tác trên mọi phương diện, đồng thời xây dựng văn hóa làm việc cởi mở và cầu tiến.

Có thể nói, xác định lợi thế doanh nghiệp và xây dựng sức mạnh thương hiệu ngày càng trở nên quan trọng đặc biệt trong ngành ngân hàng, giúp thu hút thêm nhiều khách hàng mới và xây dựng niềm tin đối với tập khách hàng hiện hữu. Năm 2021, SeABank đặt mục tiêu thực hiện số hóa hệ thống quy trình vận hành, tiến tới áp dụng trí tuệ nhân tạo vào vận hành thực tế, đột phá về công nghệ để phục vụ khách hàng mọi lúc mọi nơi. Với những lợi thế kể trên, trong thời gian tới, SeABank tự tin sẽ mang đến nhiều hơn nữa các sản phẩm, dịch vụ để gia tăng trải nghiệm khách hàng, mang lại lợi thế cạnh tranh và duy trì tăng trưởng bền vững trong tương lai.