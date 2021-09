SeABank mở rộng cung cấp dịch vụ mua bán vàng SJC trực tuyến

(VTC News) -

Bên cạnh các kênh đầu tư như gửi tiết kiệm, trái phiếu doanh nghiệp, BĐS… vàng là một kênh đầu tư sinh lời hấp dẫn và an toàn với nhiều người.

Nhằm mang đến cho khách hàng tiện ích vượt trội cũng như hạn chế tiếp xúc giao dịch trực tiếp, từ tháng 9/2021, SeABank triển khai "Dịch vụ mua bán vàng miếng SJC trực tuyến" trên ngân hàng số SeANet/SeAMobile giúp khách hàng trên toàn quốc dễ dàng mua bán vàng miếng SJC và không bị gián đoạn các hoạt động kinh doanh, đầu tư, đồng thời đảm bảo an toàn sức khỏe trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

SeABank mua vàng online.

Theo đó, khách hàng có thể mua bán vàng miếng SJC với giá cạnh tranh nhất trên thị trường chỉ với thao tác đơn giản, nhanh chóng, đảm bảo an toàn bảo mật trên ứng dụng SeAMobile hoặc website www.seanet.vn. Bên cạnh đó, SeABank tích hợp thêm chức năng gửi giữ hộ vàng trực tuyến song song dịch vụ gửi giữ hộ vàng truyền thống tại quầy với hệ thống kho quỹ, két sắt an toàn, bảo mật đạt tiêu chuẩn quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Để khuyến khích và gia tăng lợi ích cho khách hàng, SeABank triển khai nhiều ưu đãi dành cho 99 khách hàng giao dịch mua/bán vàng miếng SJC trực tuyến đầu tiên sẽ được nhận 100.000 đồng; tặng 20 quà tặng “Big Deal” (gồm 400.000 đồng tiền chuyển khoản và eVoucher 600.000 đồng cho lần mua bán vàng trực tuyến tiếp theo) cho khách hàng mua/bán vàng SJC tối thiểu 20 lượng vàng/giao dịch trực tuyến nhanh nhất.

Không chỉ vậy, hàng tháng, khách hàng tích lũy mua vàng SJC trực tuyến từ 10 lượng vàng trở lên sẽ được nhận ngay 200.000 - 300.000 đồng và eVoucher trị giá 200.000 - 500.000 đồng cho lần mua vàng tiếp theo. Đặc biệt, SeABank dành 5 phần quà là 1.000.000 đồng và eVoucher trị giá 1.000.000 đồng cho lần mua và bán vàng trực tuyến tiếp theo cho 5 khách hàng có tổng số giao dịch mua và bán vàng nhiều nhất trong tháng.

Trước đó, tháng 4/2021, SeABank ra mắt "Dịch vụ mua bán vàng miếng SJC" tại 5 điểm giao dịch cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn từ chương trình “Vàng giao ngay, lộc đầy tay” áp dụng đến hết 31/10/2021 với quà tặng lên đến 03 chỉ vàng dành cho khách hàng có khối lượng giao dịch mua vàng miếng SJC tại SeABank nhiều nhất trong toàn bộ chương trình (tối thiểu 10 lượng vàng).

Ngân hàng cũng dành tặng món quà trị giá 0,5 chỉ vàng/kỳ cho khách hàng có giao dịch mua vàng nhiều nhất (tối thiểu 2 lượng vàng/kỳ) trong 06 kỳ mua bán theo quy định của chương trình.

Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, từ tháng 9/2021, SeABank phát triển thêm 4 điểm giao dịch mua/bán vàng miếng SJC tại quầy, nâng tổng số quầy giao dịch lên 9 điểm tại các đơn vị: Sở Giao dịch SeABank, Trung tâm Khách hàng Cao cấp miền Bắc, SeABank Đại An (Hà Nội), SeABank Sài Gòn, SeABank Cộng Hoà (TP.HCM), SeABank Hải An (Hải Phòng), SeABank Huế (Huế), SeABank Nghệ An (Nghệ An) và SeABank Cần Thơ (Cần Thơ).

Trên nền tảng công nghệ tiên tiến, SeABank là ngân hàng tiên phong trong việc cung cấp dịch vụ ngân hàng số và dịch vụ thẻ, mang lại tiện ích lớn và nhiều ưu đãi cho khách hàng khi thanh toán, đặc biệt trong thời đại mua sắm online trở nên chiếm ưu thế. Cùng với đó, SeABank nỗ lực mang đến những sản phẩm, dịch vụ và ưu đãi tối ưu nhất dành cho khách hàng.

Khách hàng quan tâm tới sản phẩm dịch vụ của SeABank có thể liên hệ các điểm giao dịch gần nhất của SeABank trên toàn quốc, gọi Contact Center 1900 555 587 hoặc truy cập website www.seabank.com.vn để biết thêm thông tin chi tiết và được tư vấn miễn phí.