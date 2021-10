SeABank lọt Top 10 Top 25 Thương hiệu tài chính dẫn đầu Việt Nam 2021

(VTC News) -

Bên cạnh đó, SeABank cũng lần thứ 11 liên tiếp được vinh danh là Thương hiệu mạnh Việt Nam 2020 - 2021 với xếp hạng Top 10 ngành ngân hàng - dịch vụ tài chính.

Danh sách 25 thương hiệu tài chính dẫn đầu Việt Nam do Forbes Việt Nam công bố gồm các công ty hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực tài chính gồm: Ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm. Tổng giá trị của 25 thương hiệu tài chính dẫn đầu tại Việt Nam đạt 3,95 tỷ USD.

Trong danh sách năm 2021, ngành ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất với 17 đại diện, kế tiếp là chứng khoán với 5 đại diện và ngành bảo hiểm với 3 đại diện. SeABank vinh dự là 1 trong 17 ngân hàng thuộc Top 25 Thương hiệu tài chính dẫn đầu Việt Nam.

Cùng với giải thưởng này, với các ưu thế vượt trội về kết quả kinh doanh, tốc độ tăng trưởng nhanh qua các năm, bảo vệ thương hiệu, chất lượng sản phẩm dịch vụ, năng lực lãnh đạo, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, cam kết bảo vệ môi trường và chuyển đối số trong doanh nghiệp, SeABank đã xuất sắc đạt giải thưởng Top 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam 2020 - 2021 ngành Ngân hàng - dịch vụ tài chính.

Đây là lần thứ 11 liên tiếp SeABank đạt được danh hiệu Thương hiệu mạnh Việt Nam, qua đó giúp khẳng định được vị thế Ngân hàng trên thị trường tài chính - ngân hàng và là minh chứng rõ nhất cho sự nỗ lực không ngừng trong việc liên tục đổi mới, sáng tạo các sản phẩm, dịch vụ nhằm cung cấp dịch vụ tài chính cá nhân tốt nhất, cạnh tranh nhất cho khách hàng, hướng tới mục tiêu xây dựng và phát triển SeABank trở thành ngân hàng bán lẻ dẫn đầu và được yêu thích nhất.

Chương trình bình chọn doanh nghiệp Thương hiệu mạnh Việt Nam là sự kiện thường niên lớn nhất dành cho cộng đồng doanh nghiệp do Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức nhằm biểu dương, khích lệ, ghi nhận những đóng góp của doanh nghiệp cho xã hội và kinh tế đất nước, đồng thời công nhận những nỗ lực xây dựng và phát triển hình ảnh thương hiệu của doanh nghiệp, khuyến khích cộng đồng kinh doanh hướng đến các giá trị mang tính bền vững, minh bạch và tiêu chuẩn hoá.

Năm 2021, Ban tổ chức xếp hạng Top 100 Thương hiệu mạnh Việt Nam năm 2020 - 2021 để tôn vinh 100 doanh nghiệp đã nỗ lực bền bỉ và kiên cường vượt qua thách thức của đại dịch COVID-19, chuyển đổi số hiệu quả, mở rộng phương thức sản xuất, kinh doanh, phục hồi đà tăng trưởng, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động và đóng góp trách nhiệm xã hội vì sự phát triển cộng đồng.

Trong đó, tài chính - ngân hàng là nhóm ngành kinh tế đứng đầu trong các nhóm ngành được tham gia bình chọn lần này.

Trước các danh hiệu này, uy tín thương hiệu của SeABank còn được khẳng định thông qua nhiều danh hiệu, giải thưởng danh giá như:

“Thương hiệu Quốc gia năm 2020” trong lĩnh vực dịch vụ tài chính ngân hàng do Bộ Công Thương trao tặng; “Top 10 thương hiệu mạnh ASEAN 2020” do Trung tâm nghiên cứu phát triển Doanh nghiệp Việt Nam, Câu lạc bộ Doanh nhân Việt Nam phối hợp với các tổ chức quốc tế bình chọn; “Top 50 thương hiệu tiêu biểu Châu Á - Thái Bình Dương” do Tạp chí Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương bình chọn; “Thương hiệu ngân hàng sáng tạo nhất năm 2019” do Tạp chí Global Brands Magazine bình chọn; “Top 15 ngân hàng mạnh nhất Việt Nam” và “Top 500 ngân hàng mạnh nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương” do Tạp chí The Asian Banker tổ chức bình chọn; “Top 10 Thương hiệu Vàng Việt Nam 2019” do Trung tâm bảo Vệ Người tiêu Dùng và Viện Kinh tế văn hóa tổ chức.