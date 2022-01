SeABank chính thức chuyển Hội sở mới

(VTC News) -

Việc di chuyển tới Hội sở mới của SeABank nằm trong kế hoạch phát triển dài hạn của ngân hàng nhằm nâng cao chất lượng môi trường làm việc, mang đến không gian hiện đại, chuyên nghiệp và tân tiến đồng thời khẳng định vị thế thương hiệu của SeABank.

Hội sở mới của SeABank nằm tại tòa nhà BRG Tower - 198 Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây là vị trí đắc địa tại trung tâm Thủ đô, giao thông di chuyển thuận tiện, dễ dàng và được trang bị cơ sở vật chất sang trọng hiện đại, đồng thời cũng là khu vực có nhiều tòa nhà văn phòng cao cấp và trụ sở của nhiều ngân hàng lớn tại Việt Nam.

Đặc biệt, tòa nhà chỉ cách hồ Hoàn Kiếm khoảng 450m và có tầm nhìn quan sát rõ từ phía bờ Hồ hoặc sông Hồng, qua đó giúp tăng nhận diện thương hiệu, khẳng định vị thế của SeABank.

BRG Tower được thiết kế theo tiêu chuẩn văn phòng hạng S sang trọng và đẳng cấp với 21 tầng nổi và 4 tầng hầm, tổng diện tích xây dựng lên tới 31.692m2 và được cung cấp đầy đủ tiện nghi bao gồm căng tin, khu vực pantry tại mỗi tầng nhà, 11 thang máy tốc độ cao, phòng ballroom và các phòng họp được trang bị theo tiêu chuẩn quốc tế, camera nhãn hiệu Honeywell hoạt động 24/7, đường truyền internet tốc độ cao.

Đặc biệt, mặt tiền tòa nhà được ốp đá cao cấp Granit dày 3cm được nhập khẩu trực tiếp từ Brazil tạo ra vẻ đẹp sang trọng và đẳng cấp.

Bên trong tòa nhà được thiết kế tinh tế, hiện đại với sảnh lobby tiện nghi, có sofa chờ và cảnh quan rộng rãi để phục vụ nhu cầu đón tiếp khách hàng. Hệ thống cửa xoay tại sảnh chính với thương hiệu Nabco Nhật Bản cao cấp vừa tự xoay, trượt tự động và mở cửa thoát hiểm khi cần.

Toàn bộ không gian làm việc của BRG Tower được lên ý tưởng theo xu hướng không gian mở, thông thoáng và trải rộng, được lắp đặt kính hộp lowe màu gold 18k dày 24mm của hãng VIRACONS nhập khẩu từ Mỹ, mang tới một không gian làm việc an toàn, chuyên nghiệp. Màu sắc chủ đạo trong tòa nhà là vàng nhạt tạo cảm giác lịch sự, ấm áp, từ đó giúp nhân viên luôn cảm thấy dễ chịu, thư thái khi làm việc.

Đáng chú ý, tại Hội sở mới SeABank cũng triển khai dịch vụ Cho thuê két sắt cho khách hàng ưu tiên với khu vực giao dịch riêng và hàng nghìn két sắt sang trọng, đẳng cấp nhập khẩu từ Đức có độ an toàn cao với chứng chỉ chống nổ cấp độ 8 (Grade VIII EX) đồng thời được bảo mật tuyệt đối bằng 4 lớp khóa bảo vệ thông minh giúp cho các tài sản gửi của khách hàng luôn an toàn, bảo mật và riêng tư nhất.

Tọa lạc ở vị trí trung tâm, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị sang trọng, việc chuyển sang địa điểm mới của SeABank hứa hẹn sẽ mang tới sự hài lòng cho khách hàng và những trải nghiệm khác biệt về sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại với nhiều tiện ích vượt trội.

Trải qua gần 28 năm hình thành và phát triển, SeABank đã và đang khẳng định uy tín, giá trị thương hiệu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng với mạng lưới gần 180 điểm giao dịch phục vụ gần 2 triệu khách hàng trên toàn quốc.

SeABank nằm trong nhóm 17 ngân hàng có tầm quan trọng trong hệ thống các tổ chức tín dụng tại Việt Nam, là ngân hàng duy nhất tại Việt Nam được The Banker bình chọn là “Ngân hàng của năm 2021”.

Tháng 3/2021, cổ phiếu SeABank (mã chứng khoán SSB) chính thức niêm yết và giao dịch trên HOSE. Theo giá đóng cửa cuối phiên giao dịch ngày 04/01/2022 của cổ phiếu SSB, vốn hóa SeABank đạt mức 67.419 tỷ đồng (tương đương 2,96 tỷ USD), nằm trong nhóm 10 ngân hàng có vốn hóa lớn nhất Việt Nam.