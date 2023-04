SEA Games 32: Campuchia thắt chặt an ninh, bảo vệ vận động viên 24/7

(VTC News) -

Trong cuộc họp bàn về an ninh trước thềm SEA Games 32, Tổng thư ký Ủy ban Tổ chức SEA Games 32 - ASEAN Para Games 12 (CAMSOC-CAMAPGOC), ông Vath Chamroeun phát biểu: “Chúng ta phải ý thức được rằng lực lượng an ninh sẵn sàng can thiệp mọi lúc, mọi nơi. Chúng tôi đảm bảo rằng các vận động viên, huấn luyện và đại biểu có thể đến rồi về nhà một cách an toàn.

Các lực lượng an ninh cần được phân chia nhiệm vụ, có kế hoạch rõ ràng dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tướng Neth Savoeun, Ủy viên Cảnh sát Quốc gia kiêm Chủ tịch Ủy ban An ninh và Trật tự CAMSOC. Hãy đảm bảo rằng nhân viên an ninh có ở khắp mọi nơi, từ nhà ăn, lối vào, các địa điểm vui chơi giải trí và nơi lưu trú của đại biểu, người hâm mộ nước ngoài”.

Lực lượng an ninh Campuchia sẵn sàng làm nhiệm vụ mọi lúc, mọi nơi tại SEA Games 32

Đại diện ban tổ chức SEA Games 32 nhấn mạnh vào những rủi ro về xung đột giữa các nhóm cổ động viên trong trận đấu. Ông Vath Chamroeun nói thêm: "Chúng ta cần cung cấp đầy đủ thông tin về các điểm thi đấu, nhận thức rõ vấn đề nhạy cảm là gì, có thể xảy ra khi nào, có biện pháp đề phòng, lường trước để hạn chế rủi ro. Đây là điểm rất quan trọng khi đăng cai SEA Games. Campuchia phải đảm bảo an ninh ở mức độ cao nhất”.

Tại SEA Games 32, gần 24.000 nhân viên an ninh sẽ được huy động từ nhiều đơn vị. Trong đó có 13.003 cảnh sát quốc gia, 5.091 cảnh sát quân sự, 2.888 thành viên Bộ Tư lệnh vệ binh, 346 thành viên của lực lượng chống khủng bố, 89 thành viên của đội xử lý chất nổ và rất nhiều quan chức, chỉ huy cấp cao.

Toàn cảnh cuộc họp về an ninh tại SEA Games 32 (Ảnh: BTC)

Về y tế, Campuchia lựa chọn 7 bệnh viên đạt chuẩn quốc gia để phục vụ đại hội bao gồm: Bệnh viện quốc gia Techo Santepheap, bệnh viện Calmette, bệnh viện Hữu nghị Campuchia - Trung Quốc, Preah Kosomak, bệnh viện Hữu nghị Khmer - Liên Xô, bệnh viện Nhi Trung ương, bệnh viện Ang Duong và Trung tâm sức khỏe bà mẹ và trẻ em quốc gia. Bên cạnh đó, tại các địa điểm thi đấu ngoài thủ đô Phnom Penh, lực lượng y tế cũng đã sẵn sàng làm nhiệm vụ. Theo công bố của Bộ Y tế Campuchia, có 833 bác sĩ và 114 xe cứu thương phục vụ cho SEA Games 32.

Về các địa điểm thi đấu, Phó thủ tướng, Chủ tịch CAMSOC-CAMAPGOC, ông Samdech Pich Sena Tea Banh đã trực tiếp khảo sát vào ngày 19/4. Đánh giá về công tác chuẩn bị, ông Samdech Pich Sena Tea Banh phát biểu: “Thời gian không còn nhiều, tất cả các bộ phận cần nỗ lực kiểm tra, đảm bảo các địa điểm thi đấu sạch sẽ, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Nhìn chung, mọi thứ gần như đã xong, chỉ còn công tác dọn dẹp, trang trí, đặt biển hiệu và logo”.

