SEA Games 31 là cú hích cho du lịch Hà Nội và cả nước

(VTC News) -

Sáng 16/3, tại cuộc họp giao ban trực tuyến với các quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP Hà Nội về công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh, SEA Games 31 sẽ mở ra một chuỗi sự kiện mang tầm quốc tế khi Việt Nam đang thích ứng linh hoạt với dịch bệnh, mở cửa du lịch. Vì thế, SEA Games 31 cũng là cú hích cho du lịch Hà Nội và cả nước.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đánh giá cao sự chủ động của Hà Nội trong việc hoàn thiện cơ sở vật chất các địa điểm thi đấu. “Lễ khai mạc là sự kiện quan trọng của SEA Games 31, vì vậy, Hà Nội cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan của Bộ chuẩn bị tốt nhất cho nội dung này”, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đề nghị.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương phát biểu.

Đánh giá cao Công an thành phố Hà Nội luôn làm tốt công tác bảo vệ an ninh đối với các sự kiện văn hóa - thể thao diễn ra tại Hà Nội, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đề nghị đơn vị tiếp tục chuẩn bị tốt nhất cho công tác an ninh tại kỳ SEA Games 31.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng ghi nhận sự chuẩn bị của các đơn vị; song cũng mong muốn sự vào cuộc tích cực hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ các công việc.

Thống nhất một số đề xuất của các địa phương, Phó Chủ tịch UBND thành phố kiến nghị Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch sớm có hướng dẫn cụ thể về công tác truyền thông để Hà Nội chủ động hơn. Bên cạnh đó, với việc mở cửa du lịch đón khách quốc tế như hiện nay, Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị Bộ thống nhất cho phép triển khai các hoạt động bên lề để các địa phương chuẩn bị.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh khẳng định, sau hơn 5 tháng “thích ứng an toàn, linh hoạt, chủ động kiểm soát dịch COVID-19”, Hà Nội đã chủ động trong nhiều phần việc, dịch COVID-19 đang được kiểm soát ở cả số ca mắc và tử vong.

“Đó là tiền đề quan trọng để có điều kiện nới lỏng, mở cửa du lịch và một số hoạt động khác. SEA Games 31 cũng là cơ hội để quảng bá rộng rãi về vị thế, tiềm năng, du lịch, xúc tiến thương mại của Thủ đô, vì vậy tất cả các khâu, phần việc phải được chuẩn bị chu đáo nhất. Hằng ngày, cơ quan thường trực của thành phố cần tổng hợp rõ từng phần việc, cập nhật tiến độ, tháo gỡ khó khăn kịp thời cho các địa phương để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ”, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu.

Về công tác tổ chức, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, các đơn vị liên quan kiểm tra các điểm thi đấu, cơ sở vật chất, chuẩn bị sẵn sàng cho phiên họp của trưởng đoàn các nước gắn với việc thông tin, quảng bá các địa điểm thi đấu.

Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đề xuất để có các hướng dẫn về chuyên môn, y tế nhất quán từ Trung ương tới địa phương để thuận tiện cho việc triển khai ở cơ sở; sớm có kịch bản tổng thể, chi tiết, tiến độ, thời gian cụ thể với các công việc cần phối hợp giữa hai bên…