Sẽ tạm dừng phát hành MV mới của Sơn Tùng M-TP

(VTC News) -

Tối 28/4, nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP phát hành MV "There is no one at all"- ca khúc tiếng Anh đầu tiên trong sự nghiệp trên Youtube. MV thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng với 378.000 lượt xem công chiếu, 1 triệu lượt xem sau 22 phút phát hành. Ở thời điểm hiện tại, MV đang giữ vị trí số 1 top thịnh hành, top 1 xu hướng âm nhạc trên Youtube và đạt hơn 5 triệu lượt xem.

MV "There's no one at all" gây nhiều tranh cãi ngay khi vừa phát hành.

Tuy nhiên, MV nhận nhiều phản ứng trái chiều, cụ thể trong MV, Sơn Tùng hoá thân thành một kẻ lang thang, sống trên xe chở rác, bất mãn và chán ghét cuộc sống. Xuyên suốt MV là việc Sơn Tùng thường xuyên gây rối, anh bị đuổi đánh, bị cả xã hội quay lưng. Tuy nhiên, gây tranh cãi nhiều nhất là cảnh cuối cùng của MV khi nhân vật chính giải quyết bế tắc cuộc đời mình bằng cách nhảy lầu.

Trưa 29/4, ông Trần Hướng Dương, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, cho biết Cục đã soạn văn bản gửi đến lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử và các đơn vị liên quan phối hợp xử lý MV "There's no one at all" của nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP theo hướng tạm dừng phát hành MV này.

Ngay khi vừa phát hành, MV "There is no one at all" khiến không ít người giật mình khi Sơn Tùng M-TP chọn cái kết tiêu cực cho nhân vật của mình. Vốn là một thần tượng của giới trẻ nên cách anh xây dựng tình huống bi kịch như thế này khiến nhiều bậc phu huynh lo ngại.

Một khán giả chia sẻ: "Là một người cha, là một người từng trải qua giai đoạn “nổi loạn của vị thành niên”, tôi cảm thấy rất lo ngại về MV mới của Sơn Tùng M-TP với những hình ảnh đầy màu sắc u tối và tiêu cực. Sơn Tùng M-TP vốn là một nghệ sĩ nổi tiếng có đầy sức ảnh hưởng lớn, đặc biệt là đối với lứa tuổi trẻ hay vị thành niên".

Nhiều người bày tỏ sự đồng quan điểm: "MV quá độc hại. Tôi xem xong bảo chịu rồi. Này mà các con mới lớn học theo thì ko hiểu như thế nào?". "Trẻ con sử dụng mạng xã hội nhiều và không phải đứa nào cũng ý thức được đâu. Chưa kể có những bé đang nhạy cảm hay đang gặp vấn đề tâm lý xem được, nó không nghĩ được gì mà làm theo. Bản thân là người của công chúng muốn làm gì cũng phải suy nghĩ", khán giả khác gay gắt./.