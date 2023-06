Say xỉn, 'quậy' bến thuyền du lịch, Phó trưởng ban ở Huế bị cảnh cáo

(VTC News) -

Sáng 8/6, đại diện Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Hội đồng kỷ luật của đơn vị vừa họp và đưa ra hình thức kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông T.B.T. - Phó trưởng Ban Phong trào do say xỉn và có hành động phản cảm trên đường phố.

Trước đó, người dân ở TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) chia sẻ lên mạng xã hội hình ảnh một người đàn ông có dấu hiệu say xỉn kèm hành động phản cảm tại một điểm du lịch.

Ông T.B.T. - Phó trưởng Ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế say xỉn, hành động phản cảm nơi công cộng. (Ảnh cắt từ clip)

Qua tìm hiểu, sự việc trên xảy ra vào khoảng 22h ngày 31/5, tại khu vực bến thuyền du lịch Tòa Khâm (đường Lê Lợi, phường Phú Hội, TP Huế). Thời điểm trên, vị khách này có dấu hiệu sử dụng rượu, bia và không làm chủ được bản thân nên được chủ thuyền và người dân hỗ trợ đưa từ thuyền rồng dưới sông Hương lên bờ để nghỉ ngơi tại nhà của ban quản lý bến thuyền.

Tuy nhiên sau đó, người đàn ông này cởi áo và quần dài mình đang mặc, liên tục la ó, chửi bới với những từ ngữ khó nghe, quậy phá khu vực bến thuyền. Mọi hành động của người đàn ông được nhiều người dân địa phương, du khách cũng như các nghệ sĩ biểu diễn ca Huế chứng kiến và ghi lại hình ảnh.

Nhân viên bến thuyền cùng người dân cố gắng khuyên can song không được nên đã tìm cách liên lạc với người thân của người này để đưa về nhà. Người này, sau đó được xác định là ông T.B.T - Phó trưởng Ban Phong trào Uỷ ban MTTQ tỉnh Thừa Thiên - Huế.



Sau khi nắm được sự việc, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu ông T.B.T. viết bản kiểm điểm, tường trình sự việc để họp và đưa ra hình thức kỷ luật theo đúng quy định đối với hành vi của cán bộ này. Tại bản trường trình, ông T. thừa nhận hành vi vi phạm do say xỉn và bày tỏ sự ân hận. Đây là lần đầu tiên ông T. để xảy ra vi phạm liên quan đến đạo đức của cán bộ công chức.

