Say rượu, bị yêu cầu kiểm tra, tài xế cầm gậy lao vào tấn công CSGT

Ngày 26/5, thông tin từ công an tỉnh Lạng Sơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Lãng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đường Bình Nguyên (SN 1980, trú tại thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng) về hành vi "chống người thi hành công vụ".

Trước đó, vào khoảng 21h15 tối 19/5, tổ công tác gồm cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Văn Lãng làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại Km14+200 Quốc lộ 4A (thuộc Khu 6, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng).

Đến 21h15 cùng ngày, tổ công tác phát hiện xe mô tô BKS 12F1-9027 do Nguyên điều khiển không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, di chuyển theo hướng thị trấn Na Sầm về TP Lạng Sơn với tốc độ cao.

Đường Bình Nguyên tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CACC)

Khi bị tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, kẻ này đã điều khiển xe mô tô lao thẳng vào tổ công tác. Sau khi đi được khoảng 10m, hắn quay lại, dừng xe và cầm thanh gỗ dài khoảng 60cm xông đến chửi bới, lăng mạ, tấn công cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ.

Tổ công tác đã khống chế Nguyên và đưa về trụ sở Công an thị trấn Na Sầm để lập biên bản.

Tại cơ quan Công an, Nguyên khai trước đó đã uống rượu say, không làm chủ được bản thân. Qua kiểm tra xác định, Đường Bình Nguyên có nồng độ cồn trong hơi thở ở mức 0.096 mg/l khí thở.

Vụ việc đang được tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

