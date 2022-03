Sau vụ chìm canô làm 17 người chết: Giám sát tốc độ phương tiện thủy nội địa

(VTC News) -

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh vừa ký văn bản gửi Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.

Sau vụ chìm ca nô trên biển Cửa Đại, Quảng Nam đề nghị Cục Đường thuỷ nội địa giám sát tốc độ phương tiện thủy nội địa hoạt động ven biển.

Theo đó, ông Lê Trí Thanh yêu cầu Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các phòng, đơn vị chức năng thuộc Sở tăng cường quản lý, thực hiện đầy đủ các biện pháp để đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh; tổ chức kiểm tra điều kiện kinh doanh vận tải hành khách, hàng hoá trên đường thuỷ nội địa; rà soát công tác đăng ký, quản lý phương tiện và người lái thuộc thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá tổng thể các phương tiện hoạt động trên tuyến Hội An - Cù Lao Chàm, đề nghị Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam tổ chức rà soát đánh giá luồng tàu thuyền chạy trên tuyến, nạo vét hoặc kịp thời điều chỉnh luồng cho phù hợp với tình hình thời tiết từng mùa; giám sát tốc độ phương tiện thủy nội địa hoạt động ven biển, nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn, tạo niềm tin để thu hút khách du lịch tiếp tục tham quan Cù Lao Chàm bằng đường thuỷ nội địa.

Thanh tra giao thông phối hợp với Cảnh sát Đường thủy và Công an các địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa; kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với các phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn và các thủ tục pháp lý theo quy định.

Chiếc ca nô chìm khiến 17 người chết trên biển Cửa Đại được kéo vào vùng nước cạn.

Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố, nhất là thành phố Hội An, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam yêu cầu tổ chức rà soát, thống kê các loại phương tiện thuỷ, bến thuỷ nội địa; lưu ý tại các hồ đập, các bến tự phát, bến khách ngang sông hiện có trên địa bàn.

Ngoài ra, ông Lê Trí Thanh yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa Đại, Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm thường xuyên theo dõi, nắm sát tình hình thời tiết trên vùng biển Cửa Đại và Cù Lao Chàm để xem xét cho phép các phương tiện xuất bến; tăng cường kiểm soát chặt chẽ người, trọng tải, an toàn kỹ thuật phương tiện và điều kiện tiêu chuẩn thuyền viên trên tuyến vận tải thủy nội địa Hội An - Cù Lao Chàm theo đúng quy định hiện hành.