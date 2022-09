Sau vụ cháy karaoke 32 người chết, Bình Dương phạt xử 271 cơ sở vi phạm PCCC

(VTC News) -

Ngày 23/9, Công an tỉnh Bình Dương thông tin, đã có 8/9 địa phương hoàn thành đợt tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy (PCCC), qua đó phát hiện xử phạt nhiều đơn vị vi phạm.

Sau vụ cháy cơ sở karaoke An Phú ở TP Thuận An làm 32 người chết, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo công an các địa phương ra quân tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện như: karaoke, nhà hàng, massage...

Tính đến ngày 22/9, công an 8 địa phương trong tỉnh Bình Dương (trừ Công an TP Thủ Dầu Một), đã hoàn thành việc kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, PCCC.

Công an Bình Dương kiểm tra phòng cháy chữa cháy tại một quán karaoke.

Qua đó, các đơn vị đã kiểm tra tổng cộng 622 cơ sở phát hiện lập biên bản vi phạm hành chính 271 cơ sở vi phạm về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và các quy định khác, tạm đình chỉ hoạt động 51 cơ sở. Tổng số tiền đề nghị xử phạt các cơ sở vi phạm khoảng hơn 4 tỷ đồng.

Đáng chú ý, hai địa phương là TP Thuận An và thị xã Tân Uyên có số lượng cơ sở bị xử phạt, số tiền bị xử phạt và tạm đình chỉ hoạt động nhiều nhất.

Bên cạnh việc kiểm tra, cơ quan công an cũng đã tổ chức tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh thực hiện tốt quy định của pháp luật, nhất là trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Liên quan đến vụ cháy cơ sở karaoke An Phú làm 32 người chết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TP.HCM) - chủ cơ sở để điều tra làm rõ vụ án "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy" theo khoản 3 điều 313 Bộ Luật Hình sự.