Sau Vinfast, thêm doanh nghiệp Việt nộp hồ sơ lên sàn chứng khoán Mỹ

VNG Limited, cổ đông của VNG, dự kiến sẽ IPO cổ phiếu phổ thông loại A tại sàn chứng khoán Nasdaq Global Select Market với mã giao dịch “VNG”.

"Kỳ lân" công nghệ Việt Nam VNG vừa thông báo VNG Limited đã nộp hồ sơ đăng ký theo mẫu F-1 lên SEC.

Citigroup Global Markets Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, UBS Securities LLC và BofA Securities, Inc sẽ là các nhà bảo lãnh phát hành cho đợt IPO này. Quy mô giao dịch và khoảng giá chào bán hiện chưa được xác định. Hồ sơ đăng ký theo mẫu F-1 sẽ còn tiếp tục được điều chỉnh và chưa được Ủy ban Giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) công bố hiệu lực.

VNG Limited trở thành cổ đông chính của VNG sau khi toàn bộ các cổ đông nước ngoài của VNG chuyển nhượng cổ phần sang cho sang pháp nhân này.

Đây là tổ chức nước ngoài có trụ sở tại quần đảo Cayman (Cayman Islands), đồng thời là cổ đông lớn nhất của VNG. Tổ chức này có hai cá nhân liên quan là người nội bộ tại VNG gồm Tổng Giám đốc Lê Hồng Minh (sở hữu 12,27% vốn) và Phó Tổng Giám đốc thường trực Vương Quang Khải (sở hữu 4,99% vốn).

Ông Lê Hồng Minh - thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VNG - vừa đăng ký bán 983.000 cổ phiếu theo phương thức thỏa thuận từ ngày 22-31/8. Nếu giao dịch diễn ra thành công, ông này sẽ còn nắm hơn 2,5 triệu cổ phiếu, tương đương 8,84%. Ông Minh đăng ký bán cổ phiếu trong bối cảnh giá cổ phiếu VNZ đang trên đà tăng trở lại kể từ đầu tháng 8, vượt mức 1,1 triệu đồng/đơn vị.

Mới đây, VNG Limited đã đăng ký bán thỏa thuận hơn 3,48 triệu cổ phiếu VNZ trong thời gian 25/7 - 15/8. Hiện VNG Limited nắm giữ 17,56 triệu cổ phiếu VNZ, tương đương tỷ lệ sở hữu 61,12%.

Vừa qua, ngày 15/8, doanh nghiệp khác của Việt Nam là VinFast (mã VFS) cũng đã niêm yết thành công trên sàn Nasdaq dưới mã VFS. Sau khoảng 1 tuần giao dịch, vốn hóa của hãng xe này đã lên 89 tỷ USD, gấp gần 3 lần định giá ban đầu. Trong phiên giao dịch ngày 23/8 (giờ Mỹ), cổ phiếu VFS đóng cửa ở mức giá cao kỷ lục mới, 37,03 USD/ cổ phiếu.