Sau trận mưa lớn đêm qua, người Sài Gòn vẫn bì bõm lội nước về nhà

Theo thông tin từ Đài Khí tượng - Thủy văn Nam Bộ, tối 6/8, do ảnh hưởng của những đám mây đối lưu phát triển và gây mưa nhiều nơi ở cả trên khu vực trung tâm và ngoại thành TP.HCM. Nhiều nơi mưa to, có nơi mưa đặc biệt to với lượng mưa ghi nhận trong 6 giờ qua tại Quận 2 là 149,6mm, Hóc Môn là 102,4mm, Thủ Đức là 100,2mm, lớn nhất là ở Quận 1 với 193,8mm.