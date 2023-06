Sáu tháng đầu năm, kinh tế TP.HCM tăng 3,55%

(VTC News) -

Chiều 29/6, UBND TP.HCM tổ chức phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội (KTXH) 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Báo cáo tại phiên họp, bà Lê Thị Huỳnh Mai, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cho biết, nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2023, thành phố làm tốt mục tiêu ngăn chặn đà suy thoái.

Theo đó, các lĩnh vực kinh tế có mức tăng trưởng khá. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 3,55% so với cùng kỳ năm 2022.

Bà Lê Thị Huỳnh Mai, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM.

Riêng 9 ngành dịch vụ chủ yếu của thành phố tăng 4,92%; sản xuất công nghiệp của TP từng bước ổn định; Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn tăng 1,9% so với cùng kỳ; 4 ngành công nghiệp trọng điểm tăng 4,5% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 561.000 tỷ đồng, tăng 7,1% so với cùng kỳ. Các Chương trình hợp tác với các địa phương tiếp tục được triển khai hiệu quả, thiết thực.

Tổng doanh thu du lịch ước đạt 80.833 tỷ đồng, tăng 62,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Khách du lịch nội địa ước đạt 16.415.438 lượt, tăng 48%; khách quốc tế ước đạt 1.941.267 lượt, tăng 306%.

Số doanh nghiệp thành lập mới tăng 7,7% (22.463 doanh nghiệp) về số lượng.

Tổng thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện 227.872,430 tỷ đồng, đạt 48,52% dự toán năm và bằng 93,23% so cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa 163.626,631 tỷ đồng, đạt 50,57% dự toán, bằng 94,30% so cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 64.241,7 tỷ đồng, đạt 44,06% dự toán, bằng 90,60% so cùng kỳ.

Về tình hình thực hiện đầu tư công, bà Mai cho biết, TP.HCM đã giao và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 là hơn 68.490 tỷ đồng, gồm vốn ngân sách Trung ương hơn 14.996 tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương hơn 53.493 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 23/6, tổng vốn kế hoạch đầu tư công năm 2023 của TP.HCM đã giải ngân là 10.244 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 15% tổng số vốn giao.

Tại cuộc họp, ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM (HIDS) đã đưa ra nhận định tình hình kinh tế thành phố trong 6 tháng cuối năm.

Ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM. (Ảnh: Ngô Tùng)

Theo ông Phạm Bình An, bắt đầu từ tháng 4/2023, một số động lực tăng trưởng kinh tế đã có dấu hiệu khởi sắc hơn. Đến nay, các động lực tăng trưởng kinh tế này vẫn tiếp tục giữ được đà phục hồi, đồng thời một số động lực khác đã bắt đầu khởi sắc tốt hơn như đầu tư công, cầu tiêu dùng.

Trong quý II/2023, thành phố đã lấy lại đà tăng trưởng, dù chưa phải mức cao kỳ vọng nhưng đã mang lại nhiều triển vọng tăng trưởng cho những tháng còn lại của năm 2023. Kết quả là 6 tháng đầu năm 2023 của thành phố ước tăng 3,55% so với cùng kỳ năm 2022.

Chuyên gia của HIDS cũng nêu một số thách thức và cơ hội của kinh tế thành phố trong thời gian tới.

Về cơ hội, TP.HCM cũng còn một số dư địa để bứt phá như sự nỗ lực và quyết tâm cao, có những ứng phó và triển khai giải pháp kịp thời để ngăn chặn những nguy cơ trên. Trong đó, Nghị quyết thay thế Nghị quyết 54 đã được Quốc hội thông qua và thành phố cũng đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Dù vậy, Nghị quyết này sẽ tác động trong dài hạn.

Còn về thách thức, ông Phạm Bình An cho rằng, kinh tế thế giới, đặc biệt đối với 3 nền kinh tế lớn, chưa có tín hiệu phục hồi là những nguy cơ đó có thể sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng các quý II, III và cả năm 2023 của TP.HCM.

Hoàng Thọ