Sau tai nạn, người đàn ông trên siêu xe Ferrari bình tĩnh gọi điện rồi rời đi

Chiều 31/10, sau gần 1 ngày chứng kiến vụ tai nạn giữa xe Ferrari 488 và xe máy khiến người đàn ông tử vong, ông Ngô Văn Cường (phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng.

Ông Cường có quán trà chanh trên đường Lê Quang Đạo, cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 100m. Như mọi ngày, khoảng 3h30 ông thức dậy bắt đầu dọn hàng. Khi đang lúi húi bê chậu cảnh ở trong quán thì ông Cường nghe thấy âm thanh to như bom nổ. Lúc này, người nhà ông nói có vụ tai nạn bên kia đường Lê Quang Đạo.

“Tôi lấy xe máy đi sang hiện trường. Tại khu vực xảy ra tai nạn, trời tối nên tôi phải lấy đèn xe máy soi thì mới thấy nạn nhân nằm tử vong dưới đường, cách ô tô khoảng 50 m. Thấy vậy, tôi lấy barie gần cổng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ra chắn vì sợ có xe khác đi qua cán vào nạn nhân”, ông Cường kể.

Nhân chứng kể lại vụ tai nạn.

Ông Cường cho biết, thời điểm ông có mặt ở hiện trường thấy một người đàn ông và một cô gái ở cạnh siêu xe Ferrari. Người đàn ông rất bình tĩnh, đẹp trai, phong độ, mặc lịch sự, áo trắng, quần xanh đóng thùng. Còn cô gái khoảng 30 tuổi, mặc váy màu trắng, đi đôi guốc trắng, đứng ở gần ô tô hoảng sợ, khóc chắp tay về phía nạn nhân tử vong.

“Người đàn ông không đi ra chỗ nạn nhân tử vong nhưng cô gái có đi lại gần, khi đến nơi chắc hoảng sợ quá bỏ lại đôi guốc trắng cạnh chiếc xe máy của nạn nhân. Trong khi đó, người đàn ông bình tĩnh gọi điện và rời khỏi hiện trường”, ông Cường kể.

Nhân chứng chia sẻ, nạn nhân đi xe máy mặc áo mưa, bị thương rất nặng ở hai chân, máu chảy nhiều ra đường. Khoảng 20 phút sau khi xảy ra tai nạn, công an có mặt.

“Nhìn nạn nhân lúc đó thương lắm, tôi về tìm chiếu cói đắp cho họ nhưng không có. Người đàn ông ở xe ô tô con nói với tôi là do xe máy đi ngược chiều nhưng tôi bảo không phải, họ đi đúng đường”, ông Cường chia sẻ.

Ông Cường cho biết thêm, người dân kể trước đó thấy chiếc xe Ferrari đi hai vòng quanh khu vực này. Xe chạy rất nhanh, tiếng xe kêu to, rú như máy bay.

Chiếc siêu xe Ferrari gây tai nạn khiến 1 người chết.

Theo báo cáo của Đội CSGT số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, khoảng 3h45 ngày 31/10, xe Ferrari 488 màu đỏ do anh Hoàng Bằng Việt (SN 1997, trú tại phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm) cầm lái chạy trên đường Lê Quang Đạo hướng đi sân vận động Mỹ Đình. Tới đoạn trước cổng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, ô tô này va chạm với xe máy do ông L.Đ.H (SN 1964, trú tại phường Phú Lương, quận Hà Đông) điều khiển, đi cùng chiều phía trước. Cú tông mạnh khiến ông H. tử vong tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, tài xế V. đã rời khỏi hiện trường.

Vụ tai nạn khiến xe Ferrari nát đầu, còn chiếc xe máy biến dạng, đổ giữa đường.

Vụ việc có yếu tố hình sự nên được chuyển hồ sơ tới Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Kết quả trích xuất camera khu vực cho thấy, sau khi chiếc ô tô gây tai nạn, một người đàn ông bước ra khỏi xe ở phần ghế lái, sau đó rời đi.

Sau khi tai nạn xảy ra, cửa bên ghế phụ của chiếc siêu xe bị khóa chặt, không thể mở ra, đây cũng là phần va chạm với chiếc xe máy. Điều này không loại trừ khả năng cô gái trên ô tô di chuyển sang ghế lái để bước ra ngoài, dẫn đến nhiều người cho rằng cô gái là người cầm lái.

Ngoài ra, cơ quan chức năng đã lấy mẫu vân tay trên vô lăng để có kết quả khẳng định chính xác về người cầm lái siêu xe.