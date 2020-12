Sau sửa chữa, đường băng Nội Bài 'thọ' bao lâu?

Ông Đặng Hùng Thái, Giám đốc Quản lý dự án Nội Bài (thuộc Ban QLDA Thăng Long) khẳng định: Khi sửa chữa xong, “tuổi thọ” đường băng sân bay Nội Bài đạt ít nhất 20 năm, thậm chí có thể lên tới 50 năm nếu như công tác bảo dưỡng định kỳ được làm thường xuyên theo đúng quy định.

Đảm bảo khai thác đường băng 1B trước Tết Nguyên đán

Ông Thái cho biết, tiến độ tổng thể dự án đạt hơn 90% khối lượng, trong đó hạng mục đường lăn S2 đã bàn giao đưa vào khai thác từ ngày 6/11; Đường lăn S7 đã thi công hoàn thành ngày 5/11.

Với đường cất/hạ cánh 1B dài 3.000m phần bê tông xi măng, ông Thái cho biết đã xong trước ngày 26/11 và hoàn thiện các hạng mục còn lại đưa vào khai thác giai đoạn 1, đảm bảo cho máy bay Code C (máy bay A321, A320) cất cánh trước 31/12/2020.

Thông tin thêm, ông Thái cho hay, dự án sửa chữa, nâng cấp khu bay Nội Bài phức tạp hơn Tân Sơn Nhất khá nhiều do phải sửa cả hai đường 1A và 1B. Theo đó, đường băng 1B xuống cấp nặng hơn nên làm trước.

Giai đoạn 1 dự án sửa chữa, nâng cấp đường băng, đường lăn Nội Bài sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác trước Tết Nguyên đán 2021.

Đáng lưu ý, đường băng này nằm phía nhà ga, sân đỗ, máy bay phải lăn qua để đến đường 1A cất cánh. Quá trình thi công, đường băng 1B phải đóng từng phần và vừa bám sát tiến độ, vừa đảm bảo khai thác an toàn.

Đối với đường băng 1B, Ban QLDA Thăng Long cho biết sẽ hoàn thành các hạng mục xây lắp trước 15/5/2021; thi công lắp đặt đèn tín hiệu, hệ thống thiết bị dẫn đường trước 15/5/2021; bay hiệu chuẩn hệ thống thiết bị trước 15/6/2021 và nghiệm thu, bàn giao đưa vào khai thác từ ngày 20 - 25/6/2021.

Khẳng định đường băng 1B sẽ hoàn thành sửa chữa, cải tạo nâng cấp để đáp ứng cho kế hoạch khai thác cao điểm Tết 2021, ông Thái cho biết, đường băng 1A sẽ được sửa chữa, nâng cấp ngay sau đó, đảm bảo kế hoạch xong trước Tết Nguyên đán 2022 như chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Trong giai đoạn này, dự kiến các hạng mục xây lắp xong trước 15/10/2021; thi công lắp đặt đèn tín hiệu, sơn kẻ tín hiệu xong trước 10/12/2021; bay hiệu chuẩn hệ thống thiết bị xong trước 25/12/2021 và nghiệm thu, bàn giao đưa vào khai thác từ 31/12/2021.

“Khi sửa chữa xong, “tuổi thọ” đường băng ít nhất 20 năm và có thể tới 50 năm nếu như công tác bảo dưỡng định kỳ được làm thường xuyên theo đúng quy định”, ông Thái khẳng định.

Cả nghìn công nhân chia 3 ca liên tục “bám” công trường

Tại công trường sửa chữa đường băng, đường lăn sân bay Nội Bài, cả 3 nhà thầu ACC, VINADIC và Trường Sơn đang thi công 24/24h chia làm 3 ca, cao điểm nhất có tới gần 1.000 công nhân lao động tại công trường.

“Dự án được triển khai theo lệnh khẩn cấp, chúng tôi còn phải đảm bảo đặc thù của một dự án vừa thi công vừa khai thác. Do đó, việc đảm bảo giờ khai thác bay như thế nào, thời gian triển khai thi công ra sao phải được tính toán hết sức chi tiết, chi li từng giờ, từng phút”, ông Thái nói và nhấn mạnh: Mỗi một hạng mục thi công phải trình lên Cục Hàng không VN phê duyệt kỹ do liên quan đến an toàn bay, sau đó nhà thầu mới được triển khai thi công.

Ông Thái cũng nhìn nhận tiêu chuẩn thi công đường băng khác biệt và cao hơn nhiều so với đường bộ bởi chiều dày bê tông cốt thép trung bình dày 38cm, độ sụt bê tông bằng 0 và phải bằng phẳng, bê tông cũng chịu được cường độ áp lực bánh xe xuống nền lớn (khoảng 350MPa) nên không được đổ vào thời điểm nhiệt độ cao mà luôn phải đảm bảo dưới 300C...

Liên quan đến việc kiểm tra, giám sát đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình thi công xây dựng công trình, Cục Hàng không VN cho biết đã thành lập Tổ hỗ trợ hiện trường, tổ chức họp giao ban định kỳ, kiểm tra thực tế tại hiện trường để kịp thời giải quyết, xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công, đồng thời yêu cầu đơn vị thi công, Ban QLDA và các đơn vị liên quan tuân thủ các quy định an ninh, an toàn hàng không.

Cảng vụ hàng không miền Bắc thành lập Tổ công tác kiểm tra định kỳ hàng ngày, kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm quy định an ninh, an toàn hàng không và xử lý theo quy định.