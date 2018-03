Sau sự cố người tâm thần đột nhập lên máy bay, sân bay Vinh lắp thêm bốt theo dõi an ninh

(VTC News) - Sau sự cố nam thanh niên tâm thần vượt qua hàng rào an ninh đột nhập lên máy bay, sân bay Vinh vừa cho lắp thêm trạm kiểm soát và tăng cường lực lượng để giám sát an ninh ở khu vực trong và ngoài sân bay này.

Ông Hoàng Văn Thư, Giám đốc Cảng hàng không Quốc tế Vinh cho biết, thực hiện chỉ đạo của Cục hàng không Việt Nam sau sự cố nam thanh niên tâm thần đột nhập trái phép vào máy bay, phía Cảng đã tăng cường thêm các biện pháp, hoàn thiện về cơ sở hạ tầng nhằm đảm bảo an ninh.

Được biết, Cảng hàng không Quốc tế Vinh vừa lắp thêm một bốt canh gác tại khu vực gần sát với tường rào ngăn cách đường vào cổng VIP1, với điểm đỗ tàu bay số 1. Nhân viên an ninh ở đây cũng được tăng cường và duy trì trực 24/24h tại đây.

Sau sự cố người tâm thần đột nhập lên máy bay, sân bay Vinh được lắp thêm bốt để theo dõi an ninh

Ngoài ra, lãnh đạo Cảng hàng không Vinh cho biết, đang cho kỹ sư xây dựng khảo sát lại để tăng cường thêm dây bùng nhùng bằng thép ở các hàng rào phía trước nhà ga. Hiện, hàng rào này cao hơn 2m, đảm bảo đúng yêu cầu về độ cao nhưng người dân vẫn có thể trèo qua được.

Trong khi đó, hàng rào ở đường cất hạ cánh, chỉ cao hơn 1m, làm bằng dây thép gai, ngăn trâu bò đi vào. Thời gian tới, phía Cảng hàng không Vinh sẽ tiếp tục đề xuất làm hàng rào đúng tiêu chuẩn của Quốc tế.

DIỄN BIẾN VỤ VIỆC:

Được biết, nguyên nhân xảy ra vụ việc là do nhân viên an ninh hàng không và nhân viên làm thủ tục hàng không của Cảng hàng không Quốc tế Vinh vi phạm một số quy định trong quy trình thực hiện công việc hằng ngày.

Bên cạnh đó là do cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác đảm bảo an ninh hàng không ở đây còn bộc lộ một số hạn chế như: Khả năng bao quát, kiểm soát an ninh hàng không tại sân bay...

Cảng hàng không Quốc tế Vinh hiện có hơn 90 cán bộ, nhân viên an ninh các bộ phận. Ngoài công việc hằng ngày, số nhân viên này sẽ tiếp tục được đào tạo, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức chấp hành quy định.

PHAN SÁNG