Sau 'scandal cái tát', đạo diễn 'Transformers' vẫn muốn hợp tác với Will Smith

Mới đây, đạo diễn Michael Bay đã trả lời Entertainment Weekly khi được hỏi về khả năng hợp tác với Will Smith một lần nữa. Ông nói sẽ "hoàn toàn hợp tác" với ngôi sao "King Richard" dù nam diễn viên này đang bị chỉ trích vì hành động đánh đồng nghiệp trên sân khấu lễ trao giải Oscar.

Michael Bay và Will Smith đã hợp tác trong 2 bộ phim hành động xuất sắc gồm "Bad Boys" và "Bad Boys II", cùng nhau thu về hơn 400 triệu USD tại các phòng vé trên toàn thế giới. Will Smith tiếp tục đảm nhận vai chính trong phần thứ 3 mang tên "Bad Boys for life" và thu 426 triệu USD. Nhận xét về Will Smith, "ông hoàng cháy nổ" cho biết: “Anh ấy là một chàng trai rất nhạy bén, rất phù hợp để làm việc cùng".

Trước đó, Michael Bay cũng nhận được câu hỏi về hành động của Will Smith tại Oscar. Ông cho biết mình không quá để tâm về vụ việc: “Tôi thực sự không quan tâm. Hollywood đang trở nên rất tự chủ. Có nhiều chuyện khác cần nói hơn là việc này".

Will Smith tát Chris Rock tại lễ trao giải Oscar lần thứ 94.

Đạo diễn "Transformers" chia sẻ, ông có theo dõi chương trình lễ trao giải Oscar lần thứ 94. Tuy nhiên khi Will Smith tát Chris Rock, ông cũng bàng hoàng không biết điều gì đang xảy ra. "Ngay sau đó tôi nghe Will hét lên, cậu ấy thực sự mất bình tĩnh. Với tôi, điều đó là sai, nhưng tôi cũng biết Will đã tự làm hại mình khi thực hiện cú tát đó", ông nói.

Kể từ lễ trao giải Oscar 2022, Will Smith phải hứng chịu làn sóng chỉ trích gay gắt. Anh đã công khai xin lỗi Chris Rock và xin rút tư cách thành viên Viện Hàn lâm. "Tôi đã phản bội lại sự tin tưởng của Viện Hàn lâm. Tôi tước đi cơ hội ăn mừng của người được đề cử và người chiến thắng khác. Tôi đau khổ và xin lỗi vì điều đó", nam diễn viên viết trong thư xin rời Viện Hàn lâm.

Ngày 8/4 , Viện Hàn lâm ra quyết định kỷ luật đối với Will Smith bằng hình thức cấm anh tham gia tất cả các sự kiện của tổ chức trong 10 năm, bao gồm cả việc tham dự lễ trao giải Oscar. Will Smith đã chấp nhận và tôn trọng quyết định này của Viện Hàn lâm.