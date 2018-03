Sau 'Phố không mùa', Dương Trường Giang tiết lộ lý do chưa hợp tác lại với Bùi Anh Tuấn

(VTC News) - Nhạc sĩ Dương Trường Giang tiết lộ lý do khiến anh và Bùi Anh Tuấn tạm dừng hợp tác sau thành công của MV "Phố không mùa".

Dương Trường Giang là nhạc sĩ trẻ có những sáng tác rất hay về Hà Nội và về mùa đông. So với các nhạc sĩ đi trước, anh được nhiều người đánh giá tạo ra những “mùa đông mới” mang hơi thở của cuộc sống đương đại. Anh là nhà sản xuất đứng đằng sau các sản phẩm âm nhạc thành công của Bùi Anh Tuấn, Thu Phương.

Đầu năm 2018, Dương Trương Giang đón nhận niềm hạnh phúc mới - trở thành cha của một bé gái kháu khỉnh. Trong niềm hạnh phúc ngập tràn, anh chia sẻ với phong viên VTC News về cuộc sống riêng, về những dự định âm nhạc trong thời gian tới và về tình thân với Bùi Anh Tuấn.

- Tết Mậu Tuất 2018 có gì đặc biệt với anh?

Tết với tôi luôn là dịp đặc biệt. Vào những ngày này, nhà tôi rất rộn ràng, nhộn nhịp. Mỗi người một công việc. Người lo dọn nhà, người trang trí ban thờ, người mua hoa mua quất...Ai nấy đều nỗ lực hết mình để gia đình có một cái Tết tươm tất, vui tươi.

Riêng Tết năm nay, nhà tôi có chút đặc biệt hơn cả bởi sự ra đời của con gái tôi - bé Dương Du An. Mọi sự chú ý của gia đình đều đổ dồn vào bé. Vì thế, việc chuẩn bị Tết của gia đình có nhiều xáo trộn.

Trước Tết vài ngày, tôi mới kịp chạy ù đi mua cành đào. Những việc còn lại đành nhờ bố mẹ và cô chú trong nhà giúp đỡ. Nhiệm vụ lớn nhất của tôi lúc này là chăm sóc vợ và con gái (cười).

Dương Trường Giang và vợ vừa chào đón sự ra đời của thiên thần nhỏ.

- Anh đặt tên con gái là Dương Du An. Anh gửi gắm điều gì cho con gái trong cái tên đó?

Dương Du An - cái tên nghe có chút văn vẻ nhỉ (cười). Tuy nhiên, nó chỉ đơn giản có nghĩa là một điệu nhạc du dương, an nhiên. Tôi mong con gái sau này có cuộc sống an lành, hạnh phúc.

- Anh có thể chia sẻ cảm xúc của anh khi lần đầu làm cha?

Đó là một cảm giác không thể tả được. Nó còn trên cả hạnh phúc. Tính tôi khá nghệ sĩ, thường thức khuya, dậy muộn và lười làm việc nhà. Khi trở thành bố, tôi được ngủ rất ít. Thời gian đầu, mỗi ngày có khi chỉ được ngủ 3, 4 tiếng thế nhưng bất cứ khi nào con khóc, tôi đều bật dậy nhanh như điện. Tôi giúp vợ cho con ăn, thay tã cho con, bế bồng con. Tôi làm tất cả điều ấy trong cảm giác lâng lâng sung sướng.

Trước đó, khi vợ trở dạ có lẽ là khoảng thời gian kinh khủng nhất đối với tôi. Vì vợ tôi sinh mổ nên tôi phải ký giấy cam đoan. Các bác sĩ động viên tôi yên tâm và chữ ký này chỉ mang tính chất thủ tục thôi, thế nhưng đặt bút vào tờ giấy liên quan tới sinh mạng của vợ, tôi cảm thấy rất đau lòng và day dứt.

Lúc vợ mổ xong, cảm giác của tôi là vừa mừng vừa lo. Mừng vì con gái chào đời khỏe mạnh, lo cho sức khỏe của vợ. Tôi chỉ kịp ngắm con gái một chút rồi lên cửa phòng hồi sức cấp cứu chờ vợ suốt cả đêm. Tới ngày hôm sau, sức khỏe của vợ mới khá hơn, tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm.

Điều đầu tiên tôi nói với con gái tôi là: "Du An à, hãy yêu mẹ thật nhiều". Và tôi sẽ luôn dạy con phải yêu thương, tôn trọng người sinh ra mình.

- Con gái chào đời hẳn là động lực giúp anh cố gắng hơn trong công việc?

Đúng thế. Tôi và một người bạn vừa bắt tay vào thực hiện một album riêng với chủ đề xoay quanh cuộc sống gia đình, về những người vợ gắn bó với chúng tôi, chia ngọt sẻ bùi cùng chúng tôi. Chúng tôi tự sáng tác và tự thể hiện những ca khúc của mình.

Sau đó, tôi làm một bộ dự án với ca sĩ Thanh Thanh Sao mai và nữ ca sĩ Thu Phương.

Dương Trường Giang - Bùi Anh Tuấn từng kết hợp rất thành công trong MV "Phố không mùa".

- Trong các dự án anh kể trên, chưa thấy có sự xuất hiện của Bùi Anh Tuấn - người anh kết hợp rất thành công trong MV "Phố không mùa"?

Giữa tôi và Tuấn, không chỉ có mối quan hệ giữa nhạc sĩ - ca sĩ mà còn là tình thân. Dương Trường Giang

Bùi Anh Tuấn luôn là sự lựa chọn hàng đầu trong các dự án của tôi. Giữa tôi và Tuấn, không chỉ có mối quan hệ giữa nhạc sĩ - ca sĩ mà còn là tình thân.

Tôi luôn coi Tuấn là một đứa em trai, một thành viên trong gia đình. Tôi vẫn có những ca khúc viết riêng cho Tuấn. Không gian âm nhạc của tôi vẫn có những góc riêng dành cho Tuấn.

Tuy nhiên, thành công của Phố không mùa khiến chúng tôi bị áp lực. Cả hai không muốn lặp lại những gì từng làm và luôn xác định, khi kết hợp lại, chúng tôi phải tạo được một cái gì đó vượt qua cái bóng của ca khúc này. Vì thế, chúng tôi đang chờ cơ hội chín muồi.

- Ca khúc "Phố không mùa" được khán giả đón nhận nhiệt tình. Anh cũng ấp ủ kế hoạch kết hợp với Bùi Anh Tuấn trong chuỗi ca khúc viết về Hà Nội, thế nhưng, mọi thứ phải dừng lại giữa chừng vì khoảng thời gian đó, nam ca sĩ gặp khủng hoảng. Có khi nào anh nghĩ, giá như mọi chuyện suôn sẻ hơn?

Tôi không nghĩ những điều thuộc về quyền lợi của bản thân nhiều như thế. Tôi quan niệm bất cứ mối quan hệ nào, sự kết hợp nào trong công việc, đều phụ thuộc vào chữ duyên. Mọi thứ xảy ra đều có lý do khác.

Với một vài người, trong đó có cả Bùi Anh Tuấn, sự khủng hoảng trong một gia đoạn nhất định lại khiến họ trưởng thành hơn. Với những người bạn chân thành, đặc biệt là với Tuấn - người tôi coi như em ruột thì mọi việc liên quan tới cuộc sống của họ, đều được tôi đặt lên hàng đầu.

Tôi và Tuấn có mối liên kết tình cảm rất chặt. Tuấn cũng luôn hết lòng hỗ trợ tôi trong công việc. Khi tôi ra mắt album riêng, Tuấn cũng dừng lại mọi công việc, bay ra song ca cùng tôi ca khúc Hà nội, mùa lá bay.

Tôi và Tuấn vẫn luôn đợi cơ hội để làm một điều gì đó tốt cho cả hai chứ không chỉ cho riêng ai.

- Xin cảm ơn Dương Trường Giang, chúc anh và gia đình năm mới bình yên, an vui!

Video: MV "Phố không mùa" của Dương Trường Giang và Bùi Anh Tuấn

Thu Giang