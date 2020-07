Sau phẫu thuật tách rời, cặp song sinh liền đầu ở Mỹ giờ ra sao?

Jadon McDonald nằm nghiên cứu cuốn sách ảnh và đọc to các từ: my, he, she, the. Sau mỗi từ, em nở nụ cười tươi rói. Đọc chán, Jadon đòi mẹ cho đi bộ và bắt đầu xoay người từ bàn cà phê, bước từng bước băng qua phòng khách.

Trong khi đó, anh trai sinh đôi của Jadon là Anias đang ngồi gần đó trên chiếc xe lăn đặc biệt. Anias chơi với một bàn phím được thiết kế riêng cho đôi chân. So với Jadon, Anias thực hiện các hành động chậm chạp và khó khăn hơn.

Jadon và Anias là cặp song sinh được tách rời thành công vào năm 2016. Khi mới lọt lòng, cả hai dính liền đầu và sử dụng chung một phần mô não. Cặp song sinh phải làm mọi thứ cùng nhau cho đến khi được tách rời. Giờ đây, cả hai đã 4 tuổi và trải qua 3 năm sống với hai hình hài riêng biệt, bắt đầu học về thế giới xung quanh.

Cặp song sinh Jadon (phải) và Anias McDonald (trái). (Ảnh: CNN)

Ca phẫu thuật trị giá 2,5 triệu USD

Trên thế giới, các cặp song sinh dính liền đầu chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Chứng Craniopagus (song sinh dính đầu) chỉ xuất hiện trong khoảng 1/2,5 triệu ca sinh nở ở Mỹ. Các cặp sinh đôi dính liền đầu và cùng chia sẻ một phần mô não càng hiếm gặp hơn.

Chính vì vậy, ca phẫu thuật cho Jadon và Anias McDonald của Bệnh viện Nhi đồng (thuộc Trung tâm Y tế Montifiore, ở Bronx, New York, Mỹ) vào tháng 10/2016 được ví là ca phẫu thuật tách rời khó nhất thế giới.

Jadon và Anias McDonald phải trải qua 4 cuộc đại phẫu để có được hai hình hài riêng biệt. Chi phí của các ca phẫu thuật trị giá 2,5 triệu USD. Năm 2016, báo chí thế giới gọi cuộc phẫu thuật này là "cuộc đua nghẹt thở". Trái ngược với lo lắng ban đầu của nhóm bác sĩ, Jadon và Anias McDonald hồi phục thần kỳ.

Ca phẫu thuật tách rời cơ thể của hai sinh linh bé bỏng kéo dài 27 giờ. Lúc này, cặp song sinh 13 tháng tuổi, dính liền đầu và cùng nhau chia sẻ một phần mô não với kích thước 5x7 (cm).

Các nghiên cứu chỉ ra 80% trong số những cặp song sinh dính liền đầu sẽ chết vì biến chứng y khoa nếu không được tách rời trước 2 tuổi. Nghe được tin này, Nicole và Christian McDonald - cha mẹ cặp song sinh - đã phải đối mặt với quyết định không thể khó khăn hơn. Đó là mạo hiểm hay chấp nhận đếm từng ngày tạm biệt con mãi mãi. Cho đến thời khắc này, họ tin rằng mình đã lựa chọn đúng.

Những hình ảnh ghi lại cuộc phẫu thuật tách rời lịch sử cho cặp song sinh dính liền đầu Jadon và Anias McDonald vào tháng 10/2016. (Ảnh: CNN)

Hai cuộc đời được tái sinh

Sau 3 năm sống trong hai cơ thể tách biệt, sức khỏe của Jadon và Anias McDonald đã hồi phục. Những lo lắng ban đầu của bác sĩ dần biến mất. Nhìn hai con trưởng thành, dù chậm chạp hơn các bạn cùng tuổi, Nicole và Christian McDonald vẫn luôn lạc quan.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với CNN, họ tâm sự: “Chúng tôi muốn các con phát triển nhanh nhưng đó không thể là bước nhảy vội vã. Tôi tin rằng điều kỳ diệu sẽ tới với gia đình mình”.

Sau ca phẫu thuật, gia đình McDonald chuyển đến ngoại ô New York để hai con hồi phục tốt hơn. Ngôi nhà nhỏ nằm giữa những cánh đồng ngô, tràn ngập ánh nắng và vườn cỏ xanh mát.

Jadon là cậu bé phát triển về thể chất và tâm lý vượt trội hơn Anias. Dù vậy, Jadon vẫn phải vật lộn với tình trạng nhiễm trùng, sốt và khó thở. Phần bên trái của cơ thể cậu bé ban đầu bị liệt. May mắn, sau đó em bắt đầu di chuyển lại bình thường. Cả hai anh em đều gặp phải tình trạng nhiễm trùng dưới da đầu.

Jadon có thể đi, chạy, nhảy và vui chơi bình thường. (Ảnh: CNN)

Trong khi đó, Anias gặp khó khăn hơn nhưng mọi tín hiệu đều khá tích cực. (Ảnh: CNN)

Với Anias, em đau đớn khi phải dùng chiếc mũ dày để bảo vệ đầu. Hậu phẫu, cậu bé gặp khó khăn khi thở và đối mặt với hàng loạt vấn đề khác. Mẹ cậu bé không giấu nổi cảm giác sợ hãi: “Tôi từng nghĩ sẽ mất con mãi mãi”. Sau đó, chiến binh nhỏ bắt đầu lấy lại nhịp thở bình thường, không còn cần đến các thiết bị y tế. Em có thể ngẩng đầu và sử dụng tay, chân tốt hơn.

Giờ đây, cậu bé đã có thể lăn, vỗ tay và học cách đi lại. Nicole luôn thủ thỉ với con rằng một ngày nào đó con sẽ ngồi dậy, tản bộ cùng mẹ. Trước những lời động viên của mẹ, Anias thường mỉm cười thật tươi.

“Các con tôi có thể sẽ không hoàn toàn bình thường như nhiều đứa trẻ khác. Nhưng điều đó không làm mất đi những điều tuyệt vời trong cuộc sống”, Christian tâm sự.