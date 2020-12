Sau nhiều sóng gió, Chung Hân Đồng không còn muốn kết hôn và sinh con

Ngày 13/12, Sina đưa tin nữ diễn viên Hong Kong Chung Hân Đồng chia sẻ suy nghĩ về hôn nhân sau đổ vỡ với bác sĩ Lại Hoằng Quốc.

"Tôi và anh ấy hiện tại có liên lạc, làm bạn với nhau, nhưng tôi sẽ không bao giờ tái hôn. Tôi cũng nghĩ sẽ không kết hôn nữa, một lần là quá đủ rồi. Tôi cảm giác mình không thích hợp với cuộc sống làm vợ và cũng thấy không cần thiết", Chung Hân Đồng nói.

Chung Hân Đồng bài xích cuộc sống vợ chồng sau khi ly hôn với Lại Hoằng Quốc.

Nữ ca sĩ Hong Kong không muốn đề cập nhiều đến cuộc hôn nhân đổ vỡ trong quá khứ để tránh làm chồng cũ khó xử. Cô cũng phủ nhận việc có quan hệ tình cảm với nam diễn viên - ca sĩ trẻ Dư Diễn Long. Cô cho biết cả hai chỉ có mối quan hệ đồng nghiệp cùng công ty và nữ diễn viên không nghĩ đến chuyện hẹn hò ở thời điểm hiện tại.

Trước đó, mẹ của Chung Hân Đồng muốn được bế cháu ngoại nên minh tinh Hong Kong đã tiến hành đông lạnh trứng. Cô từng chia sẻ sẽ tìm bạn trai, kết hôn sau đó cho con một mái ấm trọn vẹn. Tuy nhiên, sau khi ly hôn Lại Hoằng Quốc, mẹ cô không dám nhắc điều này với nữ ca sĩ 39 tuổi.

"Việc tiêm thuốc khiến cơ thể tôi bị phản ứng và béo phì, ngoài ra còn nhiều biến chứng khác. Do đó, sinh con hay không đều tùy duyên phận", Chung Hân Đồng không nghĩ đến việc có con.

Nữ diễn viên từng đông lạnh trứng để chuẩn bị sinh con, nhưng hiện tại cô không còn ước muốn làm mẹ.

Ngày 8/5, Lại Hoằng Quốc và Chung Hân Đồng lên tiếng xác nhận đã đường ai nấy đi sau 14 tháng chung sống. Cặp đôi kết hôn vào tháng 12/2018 chỉ sau vài tháng hẹn hò.

Sau khi về chung một nhà, đời sống tình cảm của cả hai liên tục gặp trục trặc do cách sống khác biệt, đặc biệt là bản tính đào hoa của Lại Hoằng Quốc.

Chung Hân Đồng sinh năm 1981, là thành viên nhóm nhạc Twins đình đám của Hong Kong. Cô cũng thành công "lấn sân" diễn xuất với các vai diễn trong Beyond Our Ken, House Of Fury, The Twins Effect, Cổ kiếm kỳ đàm, Võ Tắc Thiên bí sử...

Năm 2008, Hân Đồng lộ ảnh nhạy cảm cùng với người yêu 5 năm là Trần Quán Hy. Scandal này từng khiến nữ diễn viên lao đao trong sự nghiệp, còn đường tình duyên lận đận.