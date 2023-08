Sau nhiều ngày mưa lớn, dự báo tuần tới Đông Bắc Bộ có nơi nắng nóng

(VTC News) -

Từ đêm qua (3/8) đến chiều nay (4/8), Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác dông. Lượng mưa tính từ 19h ngày 3/8 đến 15h ngày 4/8 có nơi trên 100 mm như: Na Ư 2 (Điện Biên) 104.0 mm, Minh Quang (Vĩnh Phúc) 134 mm, Quân Chu (Thái Nguyên) 113 mm, Quế Võ (Bắc Ninh) 182 mm, Cát Bà (Hải Phòng) 125.2 mm, Đông Triều (Quảng Ninh) 115.2 mm, TP Bắc Giang (Bắc Giang) 103.7 mm, Bến Tắm (Hải Dương) 115 mm, Tân Thành (Thanh Hóa) 104.6 mm…

Từ khoảng 9/8, dự báo Đông Bắc Bộ có nơi nắng nóng. (Ảnh minh hoạ: Đắc Huy)

Từ đêm 4-5/8, Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác dông với lượng mưa phổ biến 20-50 mm, có nơi trên 100 mm. Trong đó, Đông Bắc Bắc Bộ mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-70 mm, có nơi trên 120 mm. Khu vực từ Nghệ An, Hà Tĩnh mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong những giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Kạn, Yên Bái, Tuyên Quang, Điện Biên, Sơn La, đặc biệt các huyện: Hữu Lũng, Bình Gia, Lộc Bình, Tràng Định, Văn Quan, Đình Lập (Lạng Sơn); Hà Quảng, Thạch An, Quảng Uyên (Cao Bằng); Pác Nặm, Ba Bể, Ngân Sơn, Na Rì, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới, TP Bắc Cạn (Bắc Kạn); Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên (Tuyên Quang); Định Hóa, Phú Lương, Võ Nhai, Đồng Hỷ, Phú Bình, TX Phổ Yên, TP Sông Công, TP Thái Nguyên, Đại Từ (Thái Nguyên); Cẩm Khê, Tam Nông, Thanh Sơn, Thanh Thủy (Phú Thọ); Mường La, Thuận Châu, Mai Sơn, Yên Châu (Sơn La); Quan Sơn, Lang Chánh (Thanh Hoá); Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Châu, Con Cuông, Anh Sơn, Quỳ Hợp (Nghệ An).

Từ đêm 5-6/8, vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-50 mm, có nơi trên 100 mm. Những nơi khác ở Bắc Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 60 mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm.

Từ đêm 6-7/8, vùng núi, trung du Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50 mm, có nơi trên 100 mm. Mưa lớn ở khu vực này khả năng kéo dài đến khoảng 8/8.

Từ ngày 9-14/8, vùng núi Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác lúc chiều tối. Từ khoảng 9/8, dự báo Đông Bắc Bộ có nơi nắng nóng.

Trên biển, ảnh hưởng của rãnh thấp đi qua khu vực phía Bắc Biển Đông nối với vùng áp thấp trên phía Bắc của vịnh Bắc Bộ nên ở vịnh Bắc Bộ đã có mưa dông kèm gió giật mạnh. Trạm đảo Bạch Long Vỹ gió giật mạnh cấp 7.

Dự báo đêm 4/8 và ngày 5/8, Bắc và giữa Biển Đông gió mạnh cấp 6, giật cấp 8-9, biển động, sóng biển cao 2-4 m.

Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-3 m, vịnh Bắc Bộ 1,5-3 m.

Ngoài ra, trong đêm 4/8 ngày 5/8, vịnh Bắc Bộ và phần phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, đêm 5/8 và ngày 6/8, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, Bắc và giữa Biển Đông, vùng biển phía Bắc của Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8-9, biển động, sóng biển cao 2-3,5 m, Bắc và giữa Biển Đông có lúc trên 3,5 m, vịnh Bắc Bộ sóng biển cao từ 1,5-3 m.

Nguyễn Huệ