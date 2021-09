Sau ngày 30/9, các chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở TP.HCM hoạt động thế nào?

(VTC News) -

Theo dự thảo, sau ngày 30/9, TP.HCM chỉ duy trì hoạt động kiểm soát dịch COVID-19 tại các cửa ngõ ra, vào thành phố, gồm 12 chốt chính và 49 chốt phụ.

Trước ngày 1/10, dự kiến hàng trăm chốt kiểm soát dịch tại TP.HCM sẽ được tháo gỡ.

Tại các chốt cửa ngõ ra vào thành phố, chốt giáp ranh các tỉnh sẽ kiểm soát xe vận tải hàng hóa thông qua giấy nhận diện (có mã QR) và mã QR qua khai báo di chuyển nội địa hoặc ứng dụng VNEID. Riêng xe vận chuyển hàng hóa có mã QR luồng xanh nhưng đã hết hiệu lực phải thực hiện theo hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Đối với xe chở công nhân, chuyên gia được kiểm soát thông qua mã QR luồng xanh do Sở GTVT cấp (thời gian, lộ trình, kèm theo danh sách lái xe, nhân viên trên xe và mã QR qua khai báo di chuyển nội địa) hoặc ứng dụng VNEID.

Trong phạm vi thành phố, đối với các xe vận tải hàng hóa, chỉ kiểm tra mục đích vận chuyển hàng hóa khi đi vào khu phong tỏa tại các chốt kiểm soát. Xe chở công nhân, chuyên gia, xe khách hợp đồng phục vụ hoạt động du lịch, xe taxi được kiểm soát thông qua giấy nhận diện có mã QR, danh sách xe, thời gian, hành trình vận chuyển kèm theo danh sách lái xe, nhân viên trên xe.

Đối với xe cá nhân được kiểm soát thông qua mã QR khai báo di chuyển nội địa tại các chốt kiểm soát ra vào khu vực phong tỏa và khu vực nguy cơ.

Trước đó, từ 0h ngày 9/7, TP.HCM tái lập hơn 300 chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại khu vực nội đô thành phố ở vị trí giáp ranh giữa các quận, huyện, phường, xã do địa phương quản lý để kiểm soát người đi đường. Đồng thời, lập 12 chốt kiểm soát tại vị trí giáp ranh với các tỉnh, thành do Công an TP.HCM chủ trì.