Sau Mỹ, Anh quan ngại sâu sắc về báo cáo điều tra nguồn gốc COVID-19

(VTC News) -

Phát biểu trên kênh CBS News, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết, ông sẽ ưu tiên hợp tác chặt chẽ với Tổng thống Mỹ Joe Biden trong nỗ lực “phối hợp toàn cầu nhằm tìm kiếm nguồn gốc" đại dịch COVID-19.

Thủ tướng Boris Johnson cho biết, ông “hoàn toàn ủng hộ” chính quyền Joe Biden trong việc bày tỏ “những lo ngại sâu sắc” về việc Trung Quốc có thể can thiệp vào cuộc điều tra nguồn gốc virus SARS-CoV-2 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

“Chúng tôi cần xem dữ liệu. Chúng tôi cần xem tất cả các bằng chứng. Chúng ta cần biết chính xác nó đã xảy ra như thế nào”, ông Johnson nói về đại dịch, lưu ý rằng những phát hiện của WHO còn chưa rõ ràng.

Anh bày tỏ quan ngại sâu sắc về báo cáo điều tra nguồn gốc COVID-19. (Ảnh: Reuters)

Tuyên bố của ông Johnson lặp lại lời kêu gọi của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan vào hôm 13/2, yêu cầu Trung Quốc minh bạch hoàn toàn dữ liệu COVID-19. Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan đưa ra tuyên bố mạnh mẽ về cuộc điều tra của WHO sau khi một thành viên trong nhóm điều tra của WHO tiết lộ rằng Trung Quốc đã từ chối cung cấp dữ liệu thô về các trường hợp sớm nhất ở Vũ Hán.

“Chúng tôi có những lo ngại sâu sắc về cách thức báo cáo những phát hiện ban đầu của cuộc điều tra COVID-19 và còn nhiều câu hỏi về quy trình được sử dụng để tiếp cận chúng. Điều bắt buộc là báo cáo này phải độc lập, các phát hiện của chuyên gia không bị can thiệp hoặc thay đổi bởi chính phủ Trung Quốc. Để hiểu rõ hơn về đại dịch này và chuẩn bị cho đại dịch tiếp theo, Trung Quốc phải cung cấp dữ liệu của mình ngay từ những ngày đầu của đợt bùng phát”, ông Sullivan cho hay.

Trung Quốc lên tiếng phản bác sau khi Mỹ bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về báo cáo điều tra nguồn gốc virus SARS-CoV-2 của WHO. "Trung Quốc hoan nghênh quyết định của Washington trong việc trở lại WHO, nhưng Mỹ nên giữ mình theo "tiêu chuẩn cao nhất" thay vì nhắm vào các nước khác", người phát ngôn đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ cho biết.

Cũng theo quan chức này, Mỹ đã làm tổn hại đến hợp tác đa phương, bao gồm cả WHO cũng như hoạt động hợp tác quốc tế để đối phó với COVID-19 trong những năm gần đây. Nhà ngoại giao Trung Quốc đồng thời kêu gọi Washington ngừng chỉ trích Bắc Kinh và các quốc gia đã hỗ trợ WHO trong đại dịch COVID-19.

Trước đó, nhóm chuyên gia tới WHO kết thúc cuộc điều tra về nguồn gốc dịch tại Vũ Hán - nơi ghi nhận những ca mắc COVID-19 đầu tiên. Nhóm này kết luận, virus SARS-CoV-2 có thể bắt nguồn từ các mặt hàng hải sản đông lạnh chứ không phải rò rỉ từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán như nhiều người đặt giả thiết.