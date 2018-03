Sau khi bé 7 tuổi bị ung thư ở Hà Nội hiến giác mạc, đăng ký hiến tạng tăng 1200%

Sau câu chuyện hiến tạng xúc động của cô bé 7 tuổi Hải An, trong hơn 10 ngày qua đã có gần 1.000 người đăng ký hiến tạng.

Ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó giám đốc TT Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người cho biết, đây là con số kỷ lục.

Ngày nhiều nhất có gần 100 người đăng ký hiến, trong khi trước đó mỗi ngày chỉ có 4-5 người. Đường dây nóng của trung tâm liên tục nóng máy cả ngày lẫn đêm để hướng dẫn thủ tục.

Kể từ sau khi bé Hải An qua đời đến nay, tổng cộng có gần 1.000 người đăng ký hiến tạng (trên tổng số 1.200 người hiến từ đầu năm đến nay) theo 2 kênh: Trực tiếp đến trung tâm hoặc đăng ký qua mạng.

MC Hồng Nhung và Mai Trang của VTV đến đăng ký hiến tạng

Như vậy trong 5 năm qua, số người đăng ký tạng trên cả nước vượt trên 13.000 người, trong đó có 85 trường hợp đăng ký khi còn sống, 213 người đăng ký hiến xác, còn lại hiến mô tạng sau khi chết não.

Trong số những người đến đăng ký vừa qua có nhà sư từ Thái Lan về và 1 sư cô từ Quảng Trị cùng rất nhiều diễn viên, MC của VTV như Hồng Nhung, Mai Trang, Hạnh Phúc, Minh Hà...

Đặc biệt trong ngày 8/3, rất nhiều phụ nữ chọn là ngày đặc biệt để đến trung tâm đăng ký hiến tạng.

Hầu hết mọi người chia sẻ từng tìm hiểu và có ý định nhưng vì nhiều lý do nên chưa đủ can đảm. Câu chuyện xúc động của cô bé 7 tuổi Hải An, tạo động lực để mọi người viết đơn đăng ký.

Chị Trần Thị Thu Hiền (Nam Từ Liêm, HN) cho hay, nhờ câu chuyện của bé Hải An, 2 vợ chồng chị đã có thêm động lực để đến đăng ký hiến mô tạng.

Video: Xúc động gặp mẹ bé Hải An hiến toàn bộ tạng

“Khi biết đến câu chuyện của bé, các con của tôi cũng hỏi mẹ rằng sau này nếu con qua đời, con có thể làm như em ấy được không?. Câu chuyện của bé Hải An đã tạo sức lan toả cực kỳ lớn”, chị Hiền chia sẻ.

Theo ông Phúc, hiện Việt Nam có trên 16.000 người bị suy tim, gan, thận, phổi... đang chờ ghép tạng và khoảng 6.000 người chờ ghép giác mạc. Tuy nhiên nguồn tạng đang rất thiếu, 5 năm qua, chỉ có 25 trường hợp đồng ý hiến tạng khi chết não.

>>> Đọc thêm: Tội nghiệp bé trai ngã nứt sọ khi leo gác lửng lấy điện thoại